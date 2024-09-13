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Всемирная университетская служба Германии предоставила фильтр для воды пострадавшим от тайфуна во Вьетнаме
Подарок- портативное устройство Aqua Unit for Live Saving (PAUL) - будет бесплатно доставлен во Вьетнам национальным перевозчиком Vietnam Airlines 13 сентября, сопровождая Нгуен Суан Тханга и его делегацию, возвращающуюся с 9-го диалога между Коммунистической партией Вьетнама и Социал-демократической партией Германии (СДПГ).
В районах, пострадавших от наводнений и испытывающих острую нехватку питьевой воды, устройство PAUL является спасательным кругом. Каждое такое устройство может фильтровать около 1200 литров воды в день, обеспечивая потребности не менее 400 человек, исходя из средней суточной потребности в 3 литра на человека.
При финансовой поддержке нескольких немецких федеральных округов и индивидуальных пожертвований студентов, родителей и компаний WUS уже поставила во Вьетнам 392 устройства для фильтрации воды PAUL, которые ежедневно обслуживают около 1,6 миллиона жителей.
Изобретенная профессором Францем-Берндом Фрехеном из Кассельского университета в Гессене (Германия) установка PAUL использует мембранную систему фильтрации, которая экономит ресурсы, не требуя химикатов, электричества или специалистов. Это делает его идеальным решением для регионов, пострадавших от стихийных бедствий, предлагая немедленную и устойчивую помощь.
По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и наводнений Вьетнама (VDDMA) при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов, по состоянию на 7 часов утра 13 сентября тайфун Яги и последующее наводнение унесли жизни 233 человек, еще 103 пропали без вести и 823 получили ранения.