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Всевьетнамский форум СМИ 2026: Созидание будущего прессы в цифровую эпоху
В этом году форум, посвященный построению профессиональной, современной и гуманной прессы, собрал около 70 докладчиков, среди которых руководители органов прессы, эксперты в области медиа, управленцы и многочисленные журналисты со всей страны. В рамках форума состоялись 11 рабочих сессий, в том числе 9 углубленных дискуссий, посвященных самым актуальным и насущным проблемам современной прессы.
Выступая на дискуссии на тему “Повышение роли прессы в защите идеологических основ Партии”, заместитель директора Департамента информирования местной общественности и зарубежной аудитории Министерства культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Тхуат подчеркнул: «Государственные органы, средства массовой информации, дипломатические ведомства, предприятия и регионы должны иметь единую концепцию позиционирования, чтобы весь мир знал: Вьетнам - это надежная, самобытная страна, которая мощно развивается благодаря цифровой трансформации и творческим прорывам».
Среди 11 дискуссий, охвативших множество тем, повышенное внимание привлекли вопросы применения искусственного интеллекта в журналистской деятельности. Кроме того, делегаты обсудили и другие важные вопросы, такие как: защита авторских прав прессы перед лицом моделей генеративного ИИ, продвижение имиджа Вьетнама в цифровой экосистеме СМИ, упорядочение и оптимизация структуры органов прессы в духе реформирования организационного аппарата.
Выступая на закрытии форума, член ЦК КПВ, главный редактор газеты “Нянзан” (“Народ”), председатель Союза журналистов Вьетнама - Ле Куок Минь отметил: «Когда социальные сети и искусственный интеллект порождают колоссальный информационный шторм, официальная пресса не должна выбирать путь погони за скоростью подачи новостей. Она должна заново определить свою миссию через коренные ценности: надежность, проверяемость и глубокий аналитический взгляд. В эпоху мощного национального подъема сохранение качества контента и стойкости журналистов - это единственный путь для утверждения ведущей роли и обеспечения устойчивого развития».
Также на заключительном заседании Союз журналистов Вьетнама обнародовал свод 10 правил использования ИИ в журналистской деятельности. Данный документ рассматривается как первая ориентирующая основа, призванная помочь органам прессы эффективно использовать новые технологии, соблюдать профессиональные принципы, достоверность и проявлять ответственность перед обществом.