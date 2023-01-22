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ВРЭП открывает большие возможности для бизнеса региональных фирм
Сразу после того, как сделка вступила в силу, торговля между странами региона увеличилась. Данные Главного таможенного управления Китая показали, что за первые 11 месяцев 2022 года выручка от импорта-экспорта между страной и членами ВРЭП выросла на 7,9% в годовом исчислении до 11,8 трлн. юаней (1,74 трлн. долл. США), что составляет 30% от общей выручки страны.
Из общего объема товарооборот между Китаем и странами АСЕАН достиг почти 5,9 трлн. юаней (872,65 млрд. долл. США), увеличившись на 15,5% в годовом исчислении.
По мнению экспертов, наибольшей выгодой от сделки являются льготные налоговые ставки, при которых нулевая ставка применяется к более чем 90% товаров, которыми торгуют ее участники.
Недавний опрос HSBC показал, что более 93% опрошенных компаний из членов ВРЭП заявили, что планируют увеличить сделки с Китаем, а более 30% заявили, что ожидают не менее 30% роста бизнеса в Китае в этом году.
Прогнозируется, что в 2023 году страны-члены ВРЭП восстановятся быстрее, особенно в сфере туризма и недвижимости. Благодаря ВРЭП у членов будет больше возможностей для развития туристического сотрудничества, что будет способствовать росту других секторов.
В то же время ожидается, что сделка создаст возможности для развития развивающихся экономик в регионе, в том числе в странах АСЕАН.
Сотрудничество членов с третьими странами также способствовало росту многосторонности, глобализации и регионального сотрудничества, а также созданию прочной основы для ускорения переговоров по соглашению о свободной торговле между Китаем, Японией и Республикой Корея.
По мнению экспертов, ВРЭП помог сместить фокус экономического и торгового сотрудничества с Китая на АСЕАН и переместить концентрацию торгово-экономического партнерства Китая в АСЕАН.
ВРЭП был подписан в 2020 году между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 5 партнерами, а именно Австралией, Новой Зеландией, Китаем, Японией и Республикой Корея. Вступившее в силу 1 января 2022 года, оно является крупнейшим в настоящее время ССТ, охватывающим 30% мирового ВВП.
По этому соглашению около 90% тарифных позиций будут ликвидированы в течение 20 лет с момента его вступления в силу.