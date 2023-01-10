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Вручены решения о назначении двух новых заместителей премьер-министра
Президент государства Нгуен Суан Фук вручил Решение, а премьер-министр Фам Минь Тьинь подарил цветы, поздравляя двух новых заместителей премьер-министра.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также сообщил, что Центральный комитет Партии и Национальное собрание одобрили личные чаяния Фам Бинь Миня и Ву Дык Дама об уходе от поста заместителей премьер-министра. От имени президента и правительства Фам Минь Тьинь отметил, признал, высоко оценил и почтительно поблагодарил двух уже бывших заместителей премьер-министра Фам Бинь Миня и Ву Дук Дама за их вклады и заслуги.
Поздравляя своих новоиспеченных заместителей, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что назначение свидетельствует о доверии и ожиданиях Партии и государства.
Два новых заместителя премьер-министра – подготовленные кадры, обладающие глубокими знаниями, политической волей и твердой идеологической позицией, большим опытом работы.
Выступая при вступлении на должности, Чан Хонг Ха и Чан Лыу Куанг поблагодарили за доверие и постановку задачи со стороны Партии и Национального собрания, поблагодарили за поддержку правительства, премьер-министра и членов правительства, выразили решимость прилагать усилия, создавая солидарное, дисциплинарное, творческое правительство, больше сплоченности между членами правительства и местными органами власти.
Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха родился в 1963 году, был заместителем министра, а с апреля 2016 года министром природных ресурсов и окружающей среды.
Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг родился в 1967 году, глава делегации Национального собрания города Хайфон на 15-ый созыва, член Комитета по внешним связям Национального собрания 14-го созыва, депутаты Национального собрания 14-го и 15-го созывов.