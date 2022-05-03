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НОВОСТИ

Вручение победителей конкурса особого кофе Вьетнама

За 6 месяцев проведения конкурс, оргкомитет получил 83 кофейного образца (включая кофе сортов робуста и арабика) от 48 учреждений и компаний по производству кофе, базирующихся в 7 разных городах и провинциях Вьетнама.
  Фото: VNA  

 30 апреля Народный комитет провинции Даклак и кофейная ассоциация Буонматхуот провели церемонию награждения победителей 4-го конкурса «Особое кофе – вьетнамский деликатес 2022 года». За 6 месяцев проведения конкурс, оргкомитет получил 83 кофейного образца (включая кофе сортов робуста и арабика) от 48 учреждений и компаний по производству кофе, базирующихся в 7 разных городах и провинциях Вьетнама. Конкурс был призван чествовать производителей кофе и виды корейной продукции, а также популяризовать вьетнамскую кофейную продукцию среди потребителей и обжарщиков кофе в стране и за рубежом.

VOV/VNA

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