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Вручение памятной медали «За мир и дружбу между народами» послу Южной Кореи во Вьетнаме
Председатель Союза обществ дружбы Вьетнама (VUFO), посол Нгуен Фыонг Нга вручила памятную медаль дипломату на церемонии в Ханое 4 октября.
Посол Нга высоко оценила большой вклад посла Пак в развитие сотрудничества в области политики, дипломатии, экономики, культуры и народного обмена.
По ее словам, в течение трехлетнего пребывания во Вьетнаме две страны организовали обмен делегациями на высоком уровне и достигли важных соглашений, которые служат основой для углубления их стратегического партнерства.
Посол Нга выразила надежду, что в своей новой должности посол Пак продолжит укреплять дружбу между Вьетнамом и РК.
Со своей стороны, посол Пак поблагодарил VUFO и посла Нга за их тесное сотрудничество, особенно в области народной дипломатии.
Он пообещал и дальше вносить вклад в отношения двух стран.