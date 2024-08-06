Вручение памятной медали «За мир и дружбу между народами» послу Австрии во Вьетнаме

На церемонии председатель СОДВ Фан Ань Шон подтвердил, что во время работы во Вьетнаме посол Ханс-Петер Гланцер внес большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества между двумя странами во многих областях. В частности, посол всегда придает большое значение народной дипломатии, содействию взаимопониманию между народами Вьетнама и Австрии.



Посол также играет важную роль в совместных усилиях двух сторон по успешному проведению встреч на высоком уровне, мероприятий по обмену делегациями, а также организации мероприятий по празднованию крупных праздников и важных событий двух стран.

Посол Ханс-Петер Гланцер сказал, что для него большая честь получить памятную медаль. Подтвердив, что дружба и сотрудничество между народами двух стран играют важную роль, Посол выразил уверенность в том, что народный обмен станет связующим мостом для развития сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, торговли, образования, культуры, туризма и др., что способствует дальнейшему углублению отношений между Вьетнамом и Австрией.