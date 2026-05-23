Вручение ордена «Звезда заслуг» Государства Палестина бывшему Вице-президенту Нгуен Тхи Бинь
Мероприятие было организовано совместно Канцелярией Президента, министерством иностранных дел и Посольством Палестины во Вьетнаме. Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам направил Нгуен Тхи Бинь поздравительную корзину цветов по случаю награждения.
Вручая награду от имени Президента Палестины Махмуда Аббаса, посол Палестины во Вьетнаме Саади Салама охарактеризовал Нгуен Тхи Бинь как выдающегося вьетнамского лидера, символ стойкости и интеллекта вьетнамской революционной дипломатии и верного друга палестинского народа.
По его словам, орден является не только признанием её многолетнего вклада в борьбу за национальную независимость, мир и справедливость, но и выражением глубокой благодарности государства и народа Палестины человеку, который на протяжении многих десятилетий неизменно и искренне поддерживал Палестину.
Палестинский дипломат подчеркнул, что имя Нгуен Тхи Бинь тесно связано с важнейшими историческими вехами на пути Вьетнама к национальной независимости, воссоединению страны и построению мира. В частности, благодаря своей важной роли в дипломатических усилиях, приведших к подписанию Парижских мирных соглашений, она внесла вклад в создание основ мира, стабильности и примирения, став источником вдохновения для многих народов, борющихся за право на самоопределение и справедливость.
Он отметил, что для палестинского народа Нгуен Тхи Бинь является символом мужества, дипломатической мудрости и твёрдой приверженности принципам международного права. Она неизменно выступала в защиту справедливости, прав человека и законного права палестинского народа жить в свободе, независимости и достоинстве на своей родной земле.
Посол Саади Салама заявил, что церемония вручения награды стала наглядным свидетельством глубокой дружбы между палестинским и вьетнамским народами. Оба народа объединяют общее стремление к миру, независимости и вера в международную справедливость.
Принимая награду, Нгуен Тхи Бинь выразила искреннюю благодарность Государству Палестина, отметив, что эта высокая честь отражает дружбу, солидарность и взаимную поддержку между народами Вьетнама и Палестины в их борьбе за независимость, мир и справедливость.
Она выразила уверенность, что традиционная дружба между Вьетнамом и Палестиной будет и впредь укрепляться будущими поколениями двух стран.