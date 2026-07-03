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Вручение ордена Дружбы Послу Бразилии во Вьетнаме
Заместитель министра Данг Хоанг Зянг подчеркнул, что, занимая должность Посла Бразилии во Вьетнаме, Его Превосходительство Марко Фарани внёс значительный практический вклад в укрепление политического доверия, развитие обменов делегациями всех уровней, расширение связей между министерствами, ведомствами, местными органами власти, деловыми кругами и народной дипломатией.
Особое значение имело его содействие повышению уровня отношений между Вьетнамом и Бразилией до стратегического партнёрства, а также расширению и углублению сотрудничества в сферах экономики, торговли, сельского хозяйства, науки и технологий, образования, культуры и гуманитарных обменов.
Заместитель министра Данг Хоанг Зянг отметил, что в последнее время отношения между Вьетнамом и Бразилией продолжают динамично развиваться и приобретают всё более содержательный характер, при этом потенциал двустороннего сотрудничества остаётся весьма значительным. В этом процессе вклад Посла сыграл важную роль в дальнейшем укреплении дружбы, взаимопонимания и доверия между двумя странами, создав благоприятную основу для дальнейшего практического и эффективного развития двусторонних отношений.
От имени Министерства иностранных дел Вьетнама заместитель министра Данг Хоанг Зянг выразил искреннюю признательность Послу за его ценный вклад и выразил уверенность, что, независимо от занимаемой должности, Посол и впредь будет сохранять самые тёплые чувства к стране и народу Вьетнама, останется близким другом и активным связующим звеном в продвижении отношений дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Бразилией.
Выразив глубокое волнение и большую честь в связи с награждением орденом Дружбы, Посол Марко Фарани отметил, что в течение всего срока своей работы во Вьетнаме он неизменно ощущал эффективное взаимодействие и поддержку со стороны Министерства иностранных дел, министерств, ведомств, местных органов власти и вьетнамских партнёров.
Он подчеркнул, что достигнутые результаты стали итогом совместных усилий обеих сторон, и подтвердил свою готовность и впредь сохранять тесную связь с Вьетнамом, поддерживать и активно содействовать дальнейшему углублению, практическому и эффективному развитию отношений между Вьетнамом и Бразилией на благо народов двух стран.