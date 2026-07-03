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Вручение ордена Дружбы Послу Бразилии во Вьетнаме

2 июля по поручению Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента Вьетнама То Лама заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг вручил орден Дружбы Его Превосходительству Марко Фарани, Послу Бразилии во Вьетнаме.
  Заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг вручает орден Дружбы Его Превосходительству Марко Фарани, Чрезвычайному и Полномочному Послу Бразилии во Вьетнаме. Фото: МИД Вьетнама  
Выступая на церемонии, заместитель министра Данг Хоанг Зянг поздравил Посла Марко Фарани с награждением орденом Дружбы — высокой государственной наградой Вьетнама, которая является признанием со стороны руководства, государства и народа Вьетнама его активного и эффективного вклада в укрепление и развитие отношений дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Бразилией. Заместитель министра также высоко оценил искреннее отношение, преданность делу и неустанные усилия Посла на протяжении всего срока его дипломатической миссии во Вьетнаме.

Заместитель министра Данг Хоанг Зянг подчеркнул, что, занимая должность Посла Бразилии во Вьетнаме, Его Превосходительство Марко Фарани внёс значительный практический вклад в укрепление политического доверия, развитие обменов делегациями всех уровней, расширение связей между министерствами, ведомствами, местными органами власти, деловыми кругами и народной дипломатией.

Особое значение имело его содействие повышению уровня отношений между Вьетнамом и Бразилией до стратегического партнёрства, а также расширению и углублению сотрудничества в сферах экономики, торговли, сельского хозяйства, науки и технологий, образования, культуры и гуманитарных обменов.

Заместитель министра Данг Хоанг Зянг отметил, что в последнее время отношения между Вьетнамом и Бразилией продолжают динамично развиваться и приобретают всё более содержательный характер, при этом потенциал двустороннего сотрудничества остаётся весьма значительным. В этом процессе вклад Посла сыграл важную роль в дальнейшем укреплении дружбы, взаимопонимания и доверия между двумя странами, создав благоприятную основу для дальнейшего практического и эффективного развития двусторонних отношений.

От имени Министерства иностранных дел Вьетнама заместитель министра Данг Хоанг Зянг выразил искреннюю признательность Послу за его ценный вклад и выразил уверенность, что, независимо от занимаемой должности, Посол и впредь будет сохранять самые тёплые чувства к стране и народу Вьетнама, останется близким другом и активным связующим звеном в продвижении отношений дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Бразилией.

Выразив глубокое волнение и большую честь в связи с награждением орденом Дружбы, Посол Марко Фарани отметил, что в течение всего срока своей работы во Вьетнаме он неизменно ощущал эффективное взаимодействие и поддержку со стороны Министерства иностранных дел, министерств, ведомств, местных органов власти и вьетнамских партнёров.

Он подчеркнул, что достигнутые результаты стали итогом совместных усилий обеих сторон, и подтвердил свою готовность и впредь сохранять тесную связь с Вьетнамом, поддерживать и активно содействовать дальнейшему углублению, практическому и эффективному развитию отношений между Вьетнамом и Бразилией на благо народов двух стран.

ИЖВ/ВИА

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