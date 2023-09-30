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Вручение значка «60-летнего членства Партии» бывшему генеральному секретарю ЦК КПВ Нонг Дык Маню
На церемонии присутствовали члены Политбюро: президент Во Ван Тхыонг, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ, постоянный секретарь Секретариата, Глава Организационного комитета ЦК КПВ Чыонг Тхи Май, секретари ЦК партии и другие партийные руководители.
От имени руководителей Партии и государства генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг поздравил бывшего генерального секретаря, бывшего председателя Национального собрания Нонг Дык Маня с получением партийного почетного значка - благородной награды нашей Партии. "Это не только ваша честь и гордость, но и общая радость Парткома ЦК КПВ и всех нас", - подчеркнул генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг отметил, что на все свои бывшие должность Нонг Дык Мань всегда абсолютно предан Партии, Отечеству и народу, был стойкий в целях и идеалах Партии, постоянно совершенствовался и успешно выполнил все поставленные задачи.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг с уважением желал бывшему генеральному секретарю Нонг Дык Маню и его семье доброго здоровья, счастья, долголетия и продолжать вносить еще больший вклад в славное революционное дело нашей Партии, государства и народа.