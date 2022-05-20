Вручена премия им. Хо Ши Мина за науку и технику в области военной и национальной обороны

Утром 19 мая в Ханое Министерство науки и техники совместно с Министерством национальной обороны организовали 6-ю церемонию вручения премии им. Хо Ши Мина в области науки и техники двум особо выдающимся работам в области военного дела и национальной обороны. Президент Нгуен Суан Фук присутствовал и вручил Почетные грамоты ученым - соавторам работ.

Церемония награждения состоялась по случаю 132-й годовщины со дня рождения президента Хо Ши Мина и Дня науки и техники Вьетнама 18 мая.

Два проекта в военной и оборонной областях, осуществляемых Военно-телекоммуникационной промышленной корпорацией (Viettel), получившие награду, оказали глубокое влияние на науку и технику, подтвердив новую позицию Вьетнама в области высокотехнологичной оборонной промышленности.

Выступая на церемонии, президент Нгуен Суан Фук подтвердил, что на протяжении многих лет Партия и государство всегда определяли развитие и применение науки и техники как высшую национальную политику, а также одну из важных движущих сил социально-экономического развития и защиты страны, является одним из содержаний, которые должны быть приоритетными в деятельности властей всех уровней и отраслей. Великие достижения Вьетнама в деле революционной борьбы и национального освобождения в прошлом, а также национального строительства и развития сегодня стали возможными благодаря огромному вкладу и самоотверженности группы ученых, в том числе и военных ученых.

От имени партийных и государственных руководителей президент Нгуен Суан Фук поздравил всех 49 авторов, удостоенных премии им. Хо Ши Мина, среди которых было много молодых лиц, похвалил и высоко оценил отличные результаты и достижения Viettel в исследовании, а также производстве высокотехнологичной и военной техники в прошедшее время.

Президент подчеркнул, что наука и техника должны стать основой построения современной армии, самые передовые научно-технические достижения должны применяться в области военной и национальной обороны, и наоборот, военные научно-технические достижения должны эффективно применяться для социально-экономического развития страны. В этом духе Президент предложил Центральной военной комиссии и Министерству национальной обороны продолжать руководить, направлять и четко определять направления и ориентиры научно-технического, военного развития в новый период.

Президент также предложил Правительству, Министерству науки и технологий и другим министерствам, ведомствам и впредь уделять внимание правильному руководству и реализации политики подготовки, воспитания, поощрения ученых в целом и военных ученых в частности, создавая среду и благоприятные условия для развития их талантов, одновременно повышая потенциал, квалификацию и качество руководителей в сфере науки и техники всех уровней и отраслей.