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Время для выполнения задач по привлечению ПИИ в южных провинциях истекает
По данным Управления индустриальных парков и зон экспортной обработки Хошимина (HEPZA), иностранные инвесторы вложили в индустриальные парки южного узла почти 950 млн. долл. США в течение января – октября 2023 года, или 172% от годового плана. Из общей суммы в октябре в город было вложено около 184 млн. долл. США, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Провинция Донгнай, еще один магнит для привлечения прямых иностранных инвестиций, достигла своей цели в сентябре этого года - привлекла 120 проектов с иностранными инвестициями на сумму почти 940 млн. долл. США за первые девять месяцев, превысив годовой план примерно на 34%. Провинция стала более привлекательной для иностранных предприятий благодаря своему выгодному географическому положению, продуманной административной реформе и современной инфраструктуре.
В Биньзыонге, другом промышленном центре на юге страны, в этом году было зарегистрировано около 1,3 млрд. долл. США иностранного капитала, что составляет 70% от установленного плана. Тем не менее, цель в 1,8 млрд. долл. США на весь год вполне достижима для провинции, поскольку многие крупные корпорации объявили о своих планах увеличить инвестиции в этот населенный пункт.
За последние годы привлечение прямых иностранных инвестиций в провинцию Биньзыонг превысило поставленные цели. Согласно статистическим данным провинциального народного комитета, в 2020-2023 годах провинция получила 9,56 млрд. долл. США иностранных инвестиций, что превышает ее целевой показатель примерно в 9 млрд. долл. США. Ожидается, что к 2025 году объем привлечения прямых иностранных инвестиций в провинцию достигнет 13,2 млрд. долл. США.
Между тем, директор департамента планирования и инвестиций провинции Бариа – Вунгтау заявил, что провинция, вероятно, выполнит только 78% своей цели в этом году из-за глобальных экономических проблем, медленного проведении земельных аукционов и незавершенного строительства транспортной инфраструктуры.
Поскольку в последнее время многие американские и европейские фирмы начали изучать инвестиционный климат, а также предлагать инвестиции в южные регионы, ожидается, что в ближайшее время привлечение ПИИ в регион увеличится