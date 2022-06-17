Время для АСЕАН и Индии наладить отношения

«Настало время для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индии поднять свое стратегическое партнерство и всестороннее сотрудничество на новую высоту во имя мира, безопасности и процветания в регионе и во всем мире», - заявил министр иностранных дел Буй Тхань Шон на Специальной встрече министров иностранных дел Индии и АСЕАН в Нью-Дели, 16 июня.

Обе стороны должны отстаивать свои общие ценности, способствовать диалогу, сотрудничеству и укреплению доверия, а также работать над ограничением разногласий и конфликтов, предложил министр.

Подчеркнув большой потенциал обеих сторон, министр Шон сказал, что им следует увеличить взаимную поддержку в улучшении медицинского потенциала и реализации двустороннего соглашения о свободной торговле, расширяя при этом сотрудничество в области цифровой трансформации, инноваций и регионального развития, включая сотрудничество Меконг-Ганг.

Он высоко оценил поддержку Индией позиции АСЕАН по Восточному морю и призвал ее и далее поддерживать усилия группировки по превращению моря в мирные, стабильные, кооперативные и экологически чистые воды.

Специальная встреча министров иностранных дел Индии и АСЕАН приурочена к 30-летию партнерства между двумя сторонами (1992-2022 гг.), в ходе которой министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар подтвердил, что АСЕАН является важной опорой в политике Индии «Действий на Востоке» и ее внешней политике в целом, а также является центром Инициативы страны Южной Азии по Индо-Тихоокеанскому региону (IPOI).

Индия поддерживает центральную роль АСЕАН в развивающейся региональной архитектуре, придает большое значение своему добрососедству с блоком и желает продвигать отношения к всеобъемлющему стратегическому партнерству.

Министры АСЕАН, со своей стороны, поделились своим мнением о прогрессе в отношениях за последние три десятилетия, заявив, что Индия в настоящее время является 7-м по величине торговым партнером АСЕАН, а доходы от двусторонней торговли выросли почти в 23 раза за последние 30 лет.

Они договорились укреплять отношения между АСЕАН и Индией, эффективно способствуя региональному миру, безопасности и стабильности, путем эффективной реализации Совместного заявления АСЕАН и Индии от 2021 года о сотрудничестве в отношении перспектив АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе для мира, стабильности и процветания в регионе; Плана действий на 2021–2025 гг. по реализации Партнерства между АСЕАН и Индией во имя мира, прогресса и общего процветания.

Они также будут использовать рынок АСЕАН-Индия с общим населением почти 2 млрд. человек и общим ВВП около 6 трлн. долл. США.

Министры отметили, что АСЕАН также проведет переговоры с Индией об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства, которое должно быть практичным, эффективным и взаимовыгодным.

Обе стороны согласились уделять приоритетное внимание восстановлению, улучшению медицинского потенциала и активизации устойчивого морского сотрудничества, сотрудничества в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и крайним насилием.

Они будут способствовать развитию экономических и торговых связей, чтобы вскоре довести объем двусторонней торговли до 200 млрд. долл. США, и активизировать цифровую связь, а также культурные и туристические обмены, народную дипломатию.

Они договорились в ближайшее время возобновить переговоры о создании соглашения о воздушном транспорте и активизировать сотрудничество в других сферах, таких как наука и технологии, цифровая трансформация, энергетика, реагирование на изменение климата и «зеленое», устойчивое развитие.

Что касается региональных и международных вопросов, стороны договорились продолжать координацию в поддержании мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и авиации в Восточном море.

«Индия поддерживает АСЕАН в продвижении диалога, укреплении доверия и полном и эффективном выполнении Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), а также в разработке существенного, эффективного и действенного Кодекса поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом и Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС 1982 года)», - сказал министр Джайшанкар.

Он также подтвердил дальнейшую поддержку Индией роли АСЕАН и усилий по оказанию помощи Мьянме в поиске решений для стабилизации ее ситуации.

АСЕАН объединяет 10 стран, а именно Бруней, Камбоджу, Индонезию, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.