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НОВОСТИ

Временно назначен ответственный за работу Народного комитета Ханоя

Постоянный заместитель председателя Народного комитета Ханоя Ле Хонг Шон временно назначен ответственным за деятельность города с полудня 7 июня 2022 года вместо бывшего председателя Тью Нгок Аня.
  Временноназначенный глава столицы Ле Хонг Шон. Фото: ВИА  

Во второй половине дня 7 июня Народный совет Ханоя 16-го созыва провел 6-е заседание для рассмотрения и принятия решения по кадровой работе, в соответствии с компетенцией совета.

Постоянный комитет горкома партии рассмотрел и назначил Ле Хонг Шона ответственным за управление деятельностью города до новых кадровых решений.

Тью Нгок Ань обязан передать работы преемнику Ле Хонг Шону в течении дня 7 июня 2022 года.

Таким образом, член Постоянного комитета горкома Партии, постоянный заместитель председателя Народного комитета Ханоя Ле Хонг Шон временно принимает управление деятельностью Народного комитета Ханоя с 7 июня 2022 года, заменив Тью Нгок Аня.

Г-н Ле Хонг Шон родился в 1964 году в общине Хоангдык, уезд Хоангхоа, провинция Тханьхоа. Имел высшее юридическое, высшее политическое образование. В настоящее Ле Хонг Шон - член Постоянного комитета горкома Партии и постоянный заместитель председателя Народного комитета Ханоя на срок полномочий 2016-2021 гг.

До этого он был заместителем министра юстиции.


ВИА

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