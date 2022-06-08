Временно назначен ответственный за работу Народного комитета Ханоя

Временноназначенный глава столицы Ле Хонг Шон. Фото: ВИА

Во второй половине дня 7 июня Народный совет Ханоя 16-го созыва провел 6-е заседание для рассмотрения и принятия решения по кадровой работе, в соответствии с компетенцией совета.

Постоянный комитет горкома партии рассмотрел и назначил Ле Хонг Шона ответственным за управление деятельностью города до новых кадровых решений.

Тью Нгок Ань обязан передать работы преемнику Ле Хонг Шону в течении дня 7 июня 2022 года.

Таким образом, член Постоянного комитета горкома Партии, постоянный заместитель председателя Народного комитета Ханоя Ле Хонг Шон временно принимает управление деятельностью Народного комитета Ханоя с 7 июня 2022 года, заменив Тью Нгок Аня.

Г-н Ле Хонг Шон родился в 1964 году в общине Хоангдык, уезд Хоангхоа, провинция Тханьхоа. Имел высшее юридическое, высшее политическое образование. В настоящее Ле Хонг Шон - член Постоянного комитета горкома Партии и постоянный заместитель председателя Народного комитета Ханоя на срок полномочий 2016-2021 гг.

До этого он был заместителем министра юстиции.