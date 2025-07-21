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Временное закрытие аэропортов Вандон и Катби из-за тайфуна Вифа

Департамент гражданской авиации Вьетнама принял решение временно закрыть международные аэропорты Вандон и Катби в связи с приближением тайфуна №3 — Вифа. На прошедшем совещании Департамент гражданской авиации Вьетнама утвердил решение о временной приостановке приёма и обслуживания воздушных судов в аэропортах, находящихся в зоне воздействия тайфуна Вифа, на 21 и 22 июля 2025 года (по местному времени).

В частности, международный аэропорт Вандон будет закрыт с 23:00 21 июля до 12:00 22 июля, а международный аэропорт Катби — в тот же временной промежуток.

Департамент поручил международному аэропорту Нойбай и аэропорту Тхо Суан продолжать мониторинг погодных условий и при необходимости предлагать корректировки в эксплуатационных планах.

Авиакомпаниям предписано своевременно информировать пассажиров об изменениях в расписании, чтобы они могли скорректировать свои планы.

Что касается Государственной корпорации по управлению воздушным движением Вьетнама (VATM), департамент потребовал максимально мобилизовать людские и технические ресурсы для обеспечения авиационно-метеорологических прогнозов, оперативно предоставляя информацию о развитии тайфуна.

Региональные аэропорты и подразделения по управлению воздушным движением должны сосредоточить усилия на защите инфраструктуры и стоящих на перронах воздушных судов от последствий шторма. Особое внимание следует уделить состоянию дренажной системы, чтобы предотвратить затопления в случае сильных осадков во время и после прохождения тайфуна. Им также предписано активно координировать действия с местными властями и строго выполнять утверждённые планы по реагированию на стихийные бедствия.

Северному и Центральному управлениям аэропортов поручено оперативно издавать нормативные документы в соответствии с директивами Министерства строительства и Департамента гражданской авиации, а также участвовать в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий бедствий, обеспечивая контроль и надзор в соответствии с действующими нормативами.

Департамент также предупредил, что проливные дожди, сопровождающие тайфун, могут привести к затоплению и в тех аэропортах, которые не находятся непосредственно в зоне его действия. В связи с этим все организации и подразделения отрасли обязаны строго соблюдать инструкции и своевременно отчитываться о ходе выполнения мер, чтобы департамент мог оперативно отслеживать ситуацию и выдавать дальнейшие указания.

ИЖВ/ВИА

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