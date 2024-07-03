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ВРВП Ханоя в первом полугодии вырос на 6%
По данным Ханойского статистического управления, во втором квартале этого года промышленное производство столицы демонстрировало признаки восстановления, поскольку количество заказов продолжало расти. В период с января по июнь индекс промышленного производства (ИПП) вырос на 5%, из которых перерабатывающая и обрабатывающая промышленность расширилась на 4,1%, а потребление продукции увеличилось на 13,1%.
Во втором квартале ИПП вырос на 5,7% в годовом исчислении, в том числе в перерабатывающей и обрабатывающей промышленности на 5,1%, в производстве и распределении электроэнергии и водоснабжении, очистке отходов и сточных вод на 10,7%, в горнодобывающей промышленности на 2,3%. Эти данные свидетельствуют о восстановлении промышленной активности в столице.
Примечательно, что 77,4% предприятий перерабатывающей и обрабатывающей промышленности заявили, что ситуация в сфере производства и бизнеса во втором квартале была стабильной и лучше, чем в первом квартале, а 82,2% фирм прогнозируют, что ситуация будет стабильной и улучшится в третьем квартале 2024 года.
Также в первой половине этого года город привлек 1,165 миллиарда долларов США иностранных инвестиций, в том числе 1,03 миллиарда долларов США в 120 вновь зарегистрированных проектов, 55 миллионов долларов США в 78 существующих проектов и 74 миллиона долларов США в качестве взносов в капитал и покупки акций 104 иностранными инвесторами.
За рассматриваемый период в Ханое было зарегистрировано 15 500 новых предприятий, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а зарегистрированный капитал составил 149,2 триллиона донгов, что на 3% меньше.
Кроме того, более 6 000 предприятий возобновили свою деятельность, что на 17% больше, в то время как почти 2 100 предприятий прекратили свою деятельность, что на 14% больше, и еще почти 17 000 предприятий приостановили свою деятельность, что на 14 % больше.
Между тем, оборот экспорта товаров составил 8,9 млрд долларов США, увеличившись на 11% по сравнению с прошлым годом. Оборот экспорта отечественного сектора экономики составил 5,2 миллиарда долларов США, увеличившись на 14,8%, а оборот сектора с иностранными инвестициями - 3,7 миллиарда долларов США, увеличившись на 6,1%.
По некоторым основным товарным группам экспортный оборот увеличился: компьютеры, электронные товары и комплектующие - на 1,256 миллиарда долларов США, рост на 13,6%; транспортные средства и запасные части - на 1,069 миллиарда долларов США, рост на 29,5%; машины, оборудование и запасные части - на 1,050 миллиарда долларов США, рост на 7%; сельскохозяйственная продукция - на 836 миллионов долларов США, рост на 58,5%.
Во второй половине 2024 года Ханой сосредоточится на обеспечении экономической стабильности и роста, сдерживании инфляции, устранении трудностей в производстве и бизнесе, а также на стимулировании новых факторов роста.
Город также будет стремиться к существенной реструктуризации экономики, инновационной модели роста для повышения производительности, качества, эффективности и конкурентоспособности, а также к продвижению цифровой, зеленой и циркулярной экономики. Наряду с созданием механизмов и политик, стимулирующих социально-экономическое развитие, город будет стимулировать развитие городской технической инфраструктуры и повышать эффективность и качество государственного управления в сфере планирования, земельных ресурсов, городских территорий и охраны окружающей среды.
Ханой также сосредоточится на развитии культурной и социальной сфер, эффективном праздновании 70-й годовщины освобождения столицы, повышении качества образования и профессиональной подготовки, развитии высококачественных человеческих ресурсов, связанных с продвижением научно-технических исследований, разработок и применения. Город продолжит административные реформы, упорядочит организационную структуру для повышения эффективности и будет эффективно бороться с коррупцией, негативными явлениями и расточительством.
Важно, что город будет укреплять общественный порядок и безопасность, противопожарную безопасность и спасательные операции, особенно в зонах повышенного риска. Он будет поддерживать прочные внешние связи, укреплять информационные и коммуникационные усилия и содействовать общественной мобилизации для создания высокого консенсуса и единства среди народа.