Впечатляющий Вьетнам: след инфраструктуры и новый импульс для экономики страны
Как отметил Премьер-министр Фам Минь Тьинь на церемонии, введённые в эксплуатацию и начатые к реализации крупные социально-экономические проекты имеют стратегическое значение.
Страна получает новые символические сооружения; создаются культурно-социальные пространства для более широкого доступа населения.
Яркий след частного сектора
Из 250 завершённых и начатых проектов 89 были введены в эксплуатацию с общим объёмом инвестиций около 220 трлн донгов, включая завершение и открытие движения на 208 км автомагистралей. Это увеличило общую протяжённость скоростных автодорог страны почти до 2,5 тыс. км.
В то же время начаты 161 новые проекты с общим объёмом инвестиций около 1,06 квадриллиона донгов. Они имеют большое значение для социально-экономического развития регионов, включая мост Нгокхой, соединяющий Ханой с Хынгйен, расширение автомагистрали Лонгтхань – Хошимин, автомагистраль Камау – Датмуй, проект железной дороги Ханой – Лаокай – Хайфон и др.
Среди всех реализуемых проектов лишь около 37% финансируются за счёт государственных средств, а около 63% приходятся на частные инвестиции либо проекты в формате государственно-частного партнёрства.
Ключевые сферы участия частного сектора: транспортная инфраструктура, возобновляемая энергетика, образование, здравоохранение, логистика и перерабатывающая промышленность.
По мнению экспертов, участие бизнеса в отраслях, ранее традиционно относящихся к компетенции государства, показывает, что экономическая картина страны существенно меняется, а частный сектор играет всё более значимую роль в стратегических и долгосрочных проектах.
Активное участие частного сектора отражает усилия Правительства по улучшению инвестиционного климата, устранению барьеров и упрощению административных процедур.
Доктор Ле Куанг Минь (Университет экономики, Вьетнамский национальный университет в Ханое) отметил: это мощный сигнал для отечественных и иностранных инвесторов, подтверждающий политическую решимость и макроэкономическую стабильность Вьетнама.
Привлечение до 63% капитала из частного сектора демонстрирует устойчивую уверенность бизнеса в инвестиционной среде.
Стратегический шаг, создающий основу для роста
В средне- и долгосрочной перспективе одновременный запуск и ввод в эксплуатацию 250 проектов является стратегическим шагом в процессе структурной трансформации экономики, повышения качества роста и конкурентоспособности страны.
По расчётам экономиста, доктора Нгуен Бик Лама, бывшего генерального директора Главного управления статистики, при эффективном освоении инвестиционных средств по новым проектам из числа 250 запущенных, их вклад в ежегодный рост ВВП может составить от 0,4 до 0,6 процентного пункта.
«Кроме того, инфраструктурные проекты, реализуемые заблаговременно, создают прочный фундамент. Более 200 км новых автомагистралей, такие объекты, как порт Хонкхоай, аэропорт Зябинь, а также логистические центры образуют интегрированную сеть. Это привлечёт промышленных и производственных инвесторов, а также создаст возможности для сервисных отраслей, туризма и недвижимости», – отметил доктор Ле Куанг Минь.
Это также прямой импульс для развития логистики и повышения конкурентоспособности: модернизация сети автомагистралей сокращает время перевозок, снижает расходы на топливо и износ техники. Мосты Ратьмиеу 2 и Нгокхой решат ключевые транспортные «узкие места».
Комплексное развитие инфраструктуры – от автомобильных и железных дорог до авиа- и морского транспорта – оптимизирует мультимодальные цепочки поставок, обеспечивая более быстрое и конкурентоспособное продвижение вьетнамских товаров на мировые рынки. Благодаря этому конкурентоспособность страны будет повышаться на качественно новом уровне.
«Одновременно, если Правительство и Национальное собрание оперативно решат проблему 2 887 «замороженных» проектов, среди которых в основном частные внутренние инвестиции, проекты ГЧП и около 20% государственных, с общим объёмом капитала около 5,9 квадриллиона донгов (235 млрд долл. США) и площадью земли 347 тыс. га, которые необходимо разблокировать и ввести в оборот, это значительно усилит инвестиционный драйв и поможет достичь цели двузначного роста в период 2026–2030 годов», – поделился доктор Нгуен Бик Лам.
В условиях ограниченных государственных ресурсов стимулирование частного сектора позволяет государству и бизнесу «разделить ответственность»: национальная инфраструктура будет развиваться быстрее, а общество – более комплексно.
Благодаря этому «толчку» у экономики Вьетнама появляется больше уверенности и мотивации неуклонно двигаться по пути индустриализации и модернизации к цели стать развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.