Впечатляющий Вьетнам: внутренний потенциал как опора для роста

Так в чём же заключаются основные движущие силы, обеспечившие устойчивость вьетнамской экономики в условиях вызовов, и каковы её перспективы? Чтобы подробнее разобраться в этом вопросе, корреспондент ВИА провёл интервью с Шантану Чакраборти, Директором Азиатского банка развития (АБР) во Вьетнаме.



По словам Шантану Чакраборти, в последние годы можно выделить несколько ключевых факторов роста экономики Вьетнама.



Во-первых, устойчивая способность к макроэкономическому управлению помогла стране противостоять вызовам пандемии ковид-19 и глобальной геополитической нестабильности. Правительство действовало решительно и оперативно, применяя гибкие и эффективные меры, своевременно реализовывало адекватную налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику, что позволило смягчить шоки в цепочках поставок и снизить риски, возникавшие во внешнеэкономических связях.



Во-вторых, впечатляющие успехи во внешней торговле сочетались с мощным ростом промышленного производства. Экономика всё глубже интегрировалась в региональные и глобальные производственные сети.



В-третьих, инвестиции, включая прямые иностранные (ПИИ) и государственные, стали важнейшей опорой. Рекордные объёмы ПИИ сыграли ключевую роль в стимулировании экономического роста. Одновременно эффективное освоение государственных инвестиций стало важным условием его поддержания. Вьетнам располагает значительным фискальным пространством: государственный долг на уровне 36–37% ВВП позволяет направлять существенные средства в инфраструктурные проекты высокого качества.



В-четвёртых, несмотря на трудности последних лет, внутреннее потребление оставалось относительно стабильным, поддерживая устойчивость роста. Этому способствовали меры бюджетного стимулирования, включая снижение НДС на 2% и налоговые льготы.



В-пятых, недавние усилия правительства по продвижению всесторонних институциональных реформ являются жизненно важным фактором долгосрочного роста, создающим более эффективную и конкурентоспособную экономику.



В-шестых, государство продолжает следовать политике открытости во внешней торговле и инвестициях, одновременно активно управляя внешними рисками. Так, недавние шаги по раннему заключению соглашения с США о взаимных тарифах демонстрируют проактивный подход Вьетнама к управлению нестабильностью.



Все эти факторы в совокупности обеспечили впечатляющий рост экономики Вьетнама и способность страны преодолевать глобальные вызовы.



По оценке Шантану Чакраборти, в первой половине 2025 года ключевыми движущими силами роста по-прежнему являются инвестиции, экспорт и внутреннее потребление. Однако внешние факторы — ПИИ и экспорт — сталкиваются с большими вызовами, и их динамика вряд ли сохранится на прежнем уровне. Поэтому у Вьетнама есть возможность сосредоточиться на внутренних источниках роста, особенно на государственных инвестициях. При уровне госдолга 36–37% ВВП у страны по-прежнему остаётся широкий фискальный простор для инвестиций в ключевые инфраструктурные проекты.



В условиях роста внешней нестабильности в 2025 году и в последующие годы новые риски для экономического роста требуют проактивных и долгосрочных мер политики.



Во-первых, как экономика с высокой степенью открытости, Вьетнам особенно уязвим к изменениям в потоках мировой торговли и инвестиций, находящихся под влиянием геополитической напряжённости и усиления протекционизма. Ответ на эти внешние вызовы станет решающим условием поддержания устойчивого роста.



Во-вторых, в средне- и долгосрочной перспективе стране необходимо повысить конкурентоспособность за счёт улучшения качества инфраструктуры — прежде всего в транспортной и энергетической сферах, что позволит снизить логистические издержки и повысить эффективность экономики в направлении «зелёного» и устойчивого развития.



В-третьих, всесторонние институциональные реформы, улучшение деловой среды, развитие фондового рынка, подготовка кадров высокого качества, а также рост отраслей с высокой добавленной стоимостью и инноваций — всё это необходимо для создания динамичной бизнес-экосистемы, способной поддерживать долгосрочный рост.



В-четвёртых, улучшенная деловая среда должна быть преобразована во внутреннюю модернизацию технологий и управленческих практик, что позволит вьетнамским компаниям создавать более высокую добавленную стоимость в глобальных цепочках. Важное направление здесь — укрепление связей отечественных предприятий с цепочками ПИИ или расширение присутствия на зарубежных рынках.



Наконец, но не менее важно, изменение климата представляет серьёзный вызов для Вьетнама, угрожая инфраструктуре, средствам к существованию и активам. Адаптация к изменению климата для минимизации ущерба и раскрытия новых возможностей для «зелёного» роста должна оставаться одним из ключевых приоритетов стратегии развития страны.