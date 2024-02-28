Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Впервые состоится фестиваль «Женщины столицы за мир и развитие»

Фестиваль «Женщины столицы за мир и развитие» откроется в ханойском районе Хай Ба Чынг 2 марта. Фестиваль «Женщины столицы за мир и развитие» откроется в ханойском районе Хай Ба Чынг 2 марта.

На двухдневном мероприятии, в котором, как ожидается, примут участие более 1000 членов союза женщин, местных жителей и иностранцев, будет представлена выставка, посвященная популяризации культуры и выдающихся кухонь Ханоя и зарубежных стран.

Среди других мероприятий, которые пройдут в рамках фестиваля, - танец дружбы и турнир по ходьбе. Все мероприятия пройдут на площадке у ворот парка Тхонгнят и на пешеходной улице у озера Тхиенкуанг.

По словам организаторов, подготовка к мероприятию уже завершена.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Город Хошимин работает над облегчением притока иностранного капитала

Город Хошимин работает над облегчением притока иностранного капитала

Власти Хошимина получили новые задания по стимулированию привлечения иностранных инвестиций, а городскому департаменту информации и коммуникаций было поручено предложить меры по привлечению технологических фирм в местный сектор программного обеспечения и полупроводников.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top