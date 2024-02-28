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Впервые состоится фестиваль «Женщины столицы за мир и развитие»
На двухдневном мероприятии, в котором, как ожидается, примут участие более 1000 членов союза женщин, местных жителей и иностранцев, будет представлена выставка, посвященная популяризации культуры и выдающихся кухонь Ханоя и зарубежных стран.
Среди других мероприятий, которые пройдут в рамках фестиваля, - танец дружбы и турнир по ходьбе. Все мероприятия пройдут на площадке у ворот парка Тхонгнят и на пешеходной улице у озера Тхиенкуанг.
По словам организаторов, подготовка к мероприятию уже завершена.