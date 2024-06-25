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Впервые Вьетнам экспортирует драконий фрукт c красной и желтой мякотью на рынок Саудовской Аравии
Посол Вьетнама в Саудовской Аравии Данг Суан Зунг отметил растущее присутствие вьетнамских сельскохозяйственных товаров, морепродуктов и консервированных напитков в Саудовской Аравии. Он выразил надежду, что Spinneys расширит ассортимент вьетнамской продукции, и пообещал полную поддержку посольства в налаживании контактов сети супермаркетов с вьетнамскими экспортерами для укрепления двусторонних торговых связей.
Сунил Кумар, генеральный директор Spinneys, рассказал о планах дальнейшего расширения сети в Саудовской Аравии. В этом году планируется открыть еще три супермаркета в Эр-Рияде и Джидде, а в течение следующих 5-10 лет - не менее четырех новых магазинов в год.
По его словам, в настоящее время Spinneys управляет более чем 150 магазинами в ОАЭ и отмечает свое присутствие в Омане. Компания планирует открыть представительство во Вьетнаме, чтобы создать прямой канал для вьетнамских товаров, которые будут поступать на полки Spinneys по всему региону.
По данным Главного таможенного управления Вьетнама, за первые пять месяцев этого года объем вьетнамского экспорта в Саудовскую Аравию составил 615,3 млн долларов США, что свидетельствует о росте на 48,5% в годовом исчислении. В основном это рис, морепродукты, орехи кешью, перец, деревянная мебель, напитки, одежда, обувь, машины, автозапчасти, электронные компоненты, компьютеры и телефоны.
Между тем, импорт Вьетнама из Саудовской Аравии снизился на 16,1% до 549,7 млн долларов США, в основном состоящий из пластиковых материалов, химикатов и нефти. В результате общий объем двустороннего товарооборота достиг 1,16 миллиарда долларов США, что отражает рост на 9,2% по сравнению с предыдущим годом.