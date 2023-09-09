НОВОСТИ
Впервые Вьетнам организует полевые учения по миротворческой деятельности ООН
По плану учение разделено на 3 этапа: теоретическая подготовка по миротворчеству; практические занятия по совершенствованию навыков выполнения задач в полевых условиях для военнослужащих и комплексные тренировки 3 кафедр (военные медики, инженеры и военные наблюдатели).
Для проведения учений с конца августа 2023 года Департамент миротворчества Вьетнама (Министерство национальной обороны) и соответствующие агентства и подразделения срочно реализовали проект и создали тренировочную площадку, иммитирующую миротворческую миссию.
В ходе учений будет проведена отработка действий в ситуациях, приближенных к реальности выполнения задач миротворческой миссии.
Инспектируя подготовку, заместитель начальника Генерального штаба Вьетнамской народной армии, руководитель Руководящего комитета учений генерал-подполковник Фунг Ши Тан подтвердил, что Вьетнам создаст наилучшие условия для проведения учений в первой организации, в то же время он выразил желание эффективно координировать свои действия с японской стороной для успешной организации этого мероприятия. Представитель Японской группы экспертов по миротворчеству приветствовал совместную организацию Вьетнамом и Японией учения, и подтвердил, что они будут тесно сотрудничать с вьетнамскими экспертами по миротворчеству, чтобы учения увенчались успехом.