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НОВОСТИ

Впервые Вьетнам организует полевые учения по миротворческой деятельности ООН

В рамках Встречи министров обороны стран АСЕАН Плюс (ADMM+) Министерство национальной обороны Вьетнама организует полевые учения по итогам 4-го цикла Группы экспертов по поддержанию мира с 13 по 21 сентября 2023 года в Ханое. В мероприятии примут участие 198 экспертов и делегатов миротворческой деятельности из 18 стран ADMM, в том числе 172 международных и 26 вьетнамских делегатов.

По плану учение разделено на 3 этапа: теоретическая подготовка по миротворчеству; практические занятия по совершенствованию навыков выполнения задач в полевых условиях для военнослужащих и комплексные тренировки 3 кафедр (военные медики, инженеры и военные наблюдатели).

Для проведения учений с конца августа 2023 года Департамент миротворчества Вьетнама (Министерство национальной обороны) и соответствующие агентства и подразделения срочно реализовали проект и создали тренировочную площадку, иммитирующую миротворческую миссию.

В ходе учений будет проведена отработка действий в ситуациях, приближенных к реальности выполнения задач миротворческой миссии.

Инспектируя подготовку, заместитель начальника Генерального штаба Вьетнамской народной армии, руководитель Руководящего комитета учений генерал-подполковник Фунг Ши Тан подтвердил, что Вьетнам создаст наилучшие условия для проведения учений в первой организации, в то же время он выразил желание эффективно координировать свои действия с японской стороной для успешной организации этого мероприятия. Представитель Японской группы экспертов по миротворчеству приветствовал совместную организацию Вьетнамом и Японией учения, и подтвердил, что они будут тесно сотрудничать с вьетнамскими экспертами по миротворчеству, чтобы учения увенчались успехом.

ИЖВ/ВИА

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