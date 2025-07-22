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Впервые Вьетнам вошёл в десятку стран с самым высоким уровнем осведомлённости и готовности к применению ИИ
На сегодняшний день во Вьетнаме насчитывается более 64 000 цифровых предприятий, что на 5 600 больше по сравнению с 2020 годом. Кроме того, насчитывается около 1 000 продуктов и услуг в области ИКТ под вьетнамскими брендами.
По оценкам, в ИКТ-секторе Вьетнама занято более 1 миллиона работников, а ежегодно университеты и колледжи выпускают свыше 80 000 специалистов в этой сфере.
На данный момент около 50 вузов и академий во Вьетнаме предлагают обучение по специальностям, связанным с ИИ.
Впервые Вьетнам достиг оценки 51,82 из 100 баллов — выше среднего мирового уровня (47,72 балла), поднявшись на 14 позиций по сравнению с предыдущим годом.
Готовность страны или региона к ИИ оценивается по трём основным критериям: государственная политика, технологии и инфраструктура данных.
Между тем, как сообщила платформа OpenGov Asia, в 2022 году Вьетнам занял 6-е место среди 10 стран АСЕАН и 55-е место в мировом рейтинге по Индексу готовности к ИИ, поднявшись на 7 позиций по сравнению с 2021 годом. Средний показатель Вьетнама составил 53,96 балла, что выше глобального среднего уровня — 44,61 балла.
Правительство Вьетнама активно инвестирует в ИИ и другие цифровые технологии, включая машинное обучение, блокчейн, анализ больших данных, Интернет вещей (IoT) и облачные вычисления.
Недавно была утверждена Национальная программа цифровой трансформации на период до 2025 года с перспективой до 2030 года, создающая прочную стратегическую основу для превращения Вьетнама в страну с прорывными инновациями в сфере ИИ в ближайшие годы.
Несмотря на положительные тенденции, Forbes также указывает на проблему нехватки квалифицированных кадров в области ИИ во Вьетнаме. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), на сегодняшний день менее 2 000 вьетнамцев обучаются или работают в ИИ-сфере, а экспертов насчитывается менее 300.
По оценкам экспертов, к 2030 году вклад ИИ в мировую экономику может достичь 13 триллионов долларов США, что эквивалентно 1,2% глобального ВВП. Благодаря политике государства по поддержке исследований и разработок (НИОКР) в области ИИ и созданию ИИ-приложений, Вьетнам готов совершить качественный скачок в этой области.
Forbes приводит в качестве примера компанию FPT Software, которая активно реализует ИИ-стратегию Вьетнама. Компания инвестирует значительные средства в НИОКР в области ИИ, ставя целью вывести Вьетнам в топ-50 стран мира по уровню развития и применения ИИ к 2030 году. FPT Software также стала первой компанией в Юго-Восточной Азии, вошедшей в партнёрскую сеть Mila — крупнейшей в мире академической лаборатории, специализирующейся на технологиях глубокого обучения.