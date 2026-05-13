НОВОСТИ

Впервые во Вьетнаме проходит Азиатско-Тихоокеанская стоматологическая конференция

Азиатско-Тихоокеанская стоматологическая конференция впервые проводится во Вьетнаме и собрала более 4 000 делегатов — специалистов, учёных и стоматологов из Вьетнама и зарубежных стран.
  Общий вид конференции. Фото: ВИА  
Вечером 12 мая в Ханое состоялось официальное открытие 47-й Азиатско-Тихоокеанской стоматологической конференции и 2-й Научной конференции и международной стоматологической выставки в Ханое (APDC - HAIDEC 2026).

Конференция организована Ассоциацией стоматологов Вьетнама совместно с Азиатско-Тихоокеанской стоматологической федерацией (APDF), Центральной стоматологической больницей Ханоя и Всемирной стоматологической федерацией (FDI). Азиатско-Тихоокеанская стоматологическая конференция впервые проводится во Вьетнаме и собрала более 4 000 делегатов — специалистов, учёных и стоматологов из Вьетнама и зарубежных стран.

Конференция и выставка проходят с 12 по 14 мая 2026 года в конференц-центре VinPalace, Донгань, Ханой.

В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения Дао Хонг Лан; представители Всемирной стоматологической федерации, Азиатско-Тихоокеанской стоматологической федерации; национальных стоматологических ассоциаций и ассоциаций территорий, а также профессора, эксперты и учёные из Вьетнама и зарубежных стран.

Выступая на церемонии открытия, постоянный заместитель министра здравоохранения Ву Мань Ха отметил, что проведение во Вьетнаме 47-й Азиатско-Тихоокеанской стоматологической конференции и 2-й Научной конференции и международной стоматологической выставки Ханоя является большой честью для стоматологической отрасли Вьетнама. Это также свидетельствует о признании и доверии со стороны регионального и международного стоматологического сообщества к профессиональному потенциалу, интеграционным возможностям и всё более активной роли Вьетнама в сфере охраны стоматологического здоровья.

Доцент, доктор Чан Као Бинь, президент Азиатско-Тихоокеанской стоматологической федерации, председатель Ассоциации стоматологов Вьетнама, директор Центральной стоматологической больницы Ханоя подчеркнул, что конференция является важной вехой, отражающей глубокую интеграцию и активную роль стоматологической отрасли Вьетнама в региональном и мировом стоматологическом сообществе. Под темой «Применение научных достижений в стоматологической практике» конференция предоставляет делегатам возможность обменяться опытом, ознакомиться с новыми тенденциями, соединить современные научные достижения с повседневной клинической практикой, способствуя повышению качества стоматологической помощи населению. Конференция также служит важной площадкой для учёных, экспертов и практикующих врачей для обмена знаниями, опытом и укрепления исследовательского сотрудничества.

Научная программа конференции включает следующие основные направления: предконференционную программу с тремя специализированными докладами по дентальной имплантологии, ортодонтии и эстетическому протезированию; основную научную программу с почти 80 тематическими докладами, научными исследованиями и клиническими обновлениями, представленными более чем 60 экспертами из почти 20 стран и территорий; научный форум E-Poster, на котором представлены 18 исследований стоматологов из различных стран.

В рамках конференции также проходит Международная стоматологическая выставка с участием около 400 стендов транснациональных корпораций и предприятий, представляющих стоматологическое оборудование, технологии и материалы.

Ранее, с 8 по 11 мая, состоялись заседания Азиатско-Тихоокеанской стоматологической федерации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 3,5 млрд человек во всём мире страдают заболеваниями полости рта. Это делает стоматологические заболевания наиболее распространённой группой неинфекционных заболеваний в настоящее время.

Во Вьетнаме более 90 % населения в той или иной степени сталкивались со стоматологическими заболеваниями.

В 2026 году Ассоциация стоматологов Вьетнама инициировала месяц бесплатных осмотров, консультаций и мероприятий по уходу за стоматологическим здоровьем для населения. Более 50 государственных и частных стоматологических учреждений уже зарегистрировались для участия в программе и проведут осмотры более чем для 47 000 детей и жителей по всей стране.

ВИА/ИЖВ

Премьер-министр Ле Минь Хынг принял посла Китая

Премьер-министр Ле Минь Хынг принял посла Китая

Во второй половине дня 12 мая в здании Правительства Премьер-министр Ле Минь Хынг принял чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики во Вьетнаме Хэ Вэй.
