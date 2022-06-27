Во Франции состоялся культурный обмен между Вьетнамом и Лаосом

25 июня в Париже посольства Вьетнама и Лаоса во Франции совместно провели культурный обмен, приуроченный к 45-летию со дня подписания Договора о дружбе и солидарности между Вьетнамом и Лаосом (18 июля 1977 года – 18 июля 2022 года).

Как сообщает корреспондент ВИА во Франции, в мероприятии приняли участие посол Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханг, постоянный представитель Вьетнама при ЮНЕСКО Ле Тхи Хонг Ван и посол Лаоса во Франции Кхам-Инх Хичадет, а также большое количество сотрудников обоих посольств и членов их семей.

Выступая на церемонии, посол Вьетнама Динь Тоан Тханг подчеркнул особое значение 2022 года, когда Вьетнам и Лаос отмечают 60-летие установления дипломатических отношений и 45-ю годовщину со дня подписания Договора о дружбе и солидарности.

«Великие традиционные отношения, особая солидарность и всестороннее сотрудничество между народами Лаоса и Вьетнама, основанные Президентом Хо Ши Мином, Президентами Кэйсоном Фомвиханом и Суфанувонгом, прошедшие испытания и укрепленные многими поколениями, стали бесценным достоянием двух народов на пути развития и процветания стран ради зажиточной и счастливой жизни населения», - отметил вьетнамский дипломат.

Эта церемония прошла в рамках Года солидарности и дружбы между Вьетнамом и Лаосом в 2022 году, стала важным мероприятием для того, чтобы две страны укрепляли и развивали отношения особой дружбы, а также оглядывались на прошлое и вместе стремились к будущему.

Вьетнамский посол Динь Тоан Тханг предложил обеим сторонам продолжить развивать традиции сотрудничества, сохранять и укреплять особые отношения между Вьетнамом и Лаосом во всех областях; оказывать взаимопомощь представительствам двух стран для успешного выполнения порученных задач в интересах каждого государства и единого Сообщества АСЕАН.

В свою очередь, лаосский посол Кхам-Инх Хичадет выразил гордость процессом становления и развития особых отношений между двумя народами. По его словам, это хорошая возможность для того, чтобы две страны вместе оглядывались на славную историю борьбы обоих народов за национальное освобождение.