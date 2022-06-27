Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Во Франции состоялся культурный обмен между Вьетнамом и Лаосом

25 июня в Париже посольства Вьетнама и Лаоса во Франции совместно провели культурный обмен, приуроченный к 45-летию со дня подписания Договора о дружбе и солидарности между Вьетнамом и Лаосом (18 июля 1977 года – 18 июля 2022 года).

25 июня в Париже посольства Вьетнама и Лаоса во Франции совместно провели культурный обмен, приуроченный к 45-летию со дня подписания Договора о дружбе и солидарности между Вьетнамом и Лаосом (18 июля 1977 года – 18 июля 2022 года).

Как сообщает корреспондент ВИА во Франции, в мероприятии приняли участие посол Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханг, постоянный представитель Вьетнама при ЮНЕСКО Ле Тхи Хонг Ван и посол Лаоса во Франции Кхам-Инх Хичадет, а также большое количество сотрудников обоих посольств и членов их семей.

Выступая на церемонии, посол Вьетнама Динь Тоан Тханг подчеркнул особое значение 2022 года, когда Вьетнам и Лаос отмечают 60-летие установления дипломатических отношений и 45-ю годовщину со дня подписания Договора о дружбе и солидарности.

«Великие традиционные отношения, особая солидарность и всестороннее сотрудничество между народами Лаоса и Вьетнама, основанные Президентом Хо Ши Мином, Президентами Кэйсоном Фомвиханом и Суфанувонгом, прошедшие испытания и укрепленные многими поколениями, стали бесценным достоянием двух народов на пути развития и процветания стран ради зажиточной и счастливой жизни населения», - отметил вьетнамский дипломат.

Эта церемония прошла в рамках Года солидарности и дружбы между Вьетнамом и Лаосом в 2022 году, стала важным мероприятием для того, чтобы две страны укрепляли и развивали отношения особой дружбы, а также оглядывались на прошлое и вместе стремились к будущему.

Вьетнамский посол Динь Тоан Тханг предложил обеим сторонам продолжить развивать традиции сотрудничества, сохранять и укреплять особые отношения между Вьетнамом и Лаосом во всех областях; оказывать взаимопомощь представительствам двух стран для успешного выполнения порученных задач в интересах каждого государства и единого Сообщества АСЕАН.

В свою очередь, лаосский посол Кхам-Инх Хичадет выразил гордость процессом становления и развития особых отношений между двумя народами. По его словам, это хорошая возможность для того, чтобы две страны вместе оглядывались на славную историю борьбы обоих народов за национальное освобождение.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top