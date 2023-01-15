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Во Франции состоялось празднование 50-летия подписания Парижских соглашений
В церемонии приняли участие посол Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханг, Посол Ле Тхи Хонг Ван, глава постоянной миссии Вьетнама при ЮНЕСКО, Мэр города Верьер-ле-Бюиссон Франсуа Ги Требюль и многочисленные вьетнамцы, проживающие во Франции, и французские друзья.
На церемонии посол Динь Тоан Тханг высоко оценил роль города, который всегда разделял с Вьетнамом общие ценности мира и солидарности в исторические моменты, а также самый теплый прием руководителя города в пространстве мэрии. По словам посла, это доказывает, что по прошествии полувека воспоминания о мире все еще живы и ярки.
По этому случаю Историческое общество Верьер-ле-Бюиссон организовало выставку «Документы французской и международной прессы о Парижских соглашениях о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме».
После церемонии делегаты посетили дом №49, ныне №17, на улице Камбасерес, где во время переговоров и подписания Парижских соглашений проживала делегация Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам во главе с тогдашним Министром иностранных дел, а затем Вице-президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Бинь.