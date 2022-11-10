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Во Франции вновь отложили аукцион по продаже золотой печати вьетнамского короля Минь Манга
Уже во второй раз аукционный дом Million сообщил о переносе даты проведения этого важного мероприятия по причине того, что «существует огромный интерес со стороны вьетнамского государства».
Золотая печать императора Минь Манга должна была выставлена на первый аукцион вместе с более чем 300 артефактами 31 октября, которые король Бао Дай оставил своей последней жене Моник Бодо. После ее смерти в 2021 году эти активы были переданы наследникам.
В настоящее время Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама совместно с соответствующими органами активно призывает к возвращению императорской печати на Родину. Стало известно, что представитель ведомства встретился с представителем французского аукционного дома Millon, чтобы договориться о непосредственной покупке печати без аукциона. Это также и единственный канал для проведения переговоров, поскольку наследники артефактов во Франции уполномочили аукционный дом представлять их интересы. В эти дни рабочая группа Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама находится во Франции для проведения переговоров. Представители и Вьетнама, и французского аукционного дома отказались раскрыть информацию о встречах, так как переговоры продолжаются и пока нет конкретных результатов.
Золотая печать «Хоангдэ Чибао» («Сокровище императора») короля Минь Манга весит 10,78 кг, ее размер – 13,8 x 13,7 см. Ее рукоятка выполнена в виде свернувшегося дракона с пятью когтями, голова которого поднята, а на лбу вырезан иероглиф «Vuong», означающий король. Французский аукционный дом Millon оценил золотую печать в 2-3 млн. евро.