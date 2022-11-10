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Во Франции вновь отложили аукцион по продаже золотой печати вьетнамского короля Минь Манга

Как передает корреспондент ВИА во Франции, французский аукционный дом Millon решил перенести дату проведения аукциона по продаже золотой печати «Хоангдэ Чибао» короля династии Нгуен Минь Манга с 10 ноября на полдень 18 ноября.
  Золотая печать весом более 10 кг, отлитая в 1823 году во время правления короля Минь Манга (1820-1841). Фото: ВИА  
Как передает корреспондент ВИА во Франции, французский аукционный дом Millon решил перенести дату проведения аукциона по продаже золотой печати «Хоангдэ Чибао» короля династии Нгуен Минь Манга с 10 ноября на полдень 18 ноября.

Уже во второй раз аукционный дом Million сообщил о переносе даты проведения этого важного мероприятия по причине того, что «существует огромный интерес со стороны вьетнамского государства».

Золотая печать императора Минь Манга должна была выставлена на первый аукцион вместе с более чем 300 артефактами 31 октября, которые король Бао Дай оставил своей последней жене Моник Бодо. После ее смерти в 2021 году эти активы были переданы наследникам.

В настоящее время Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама совместно с соответствующими органами активно призывает к возвращению императорской печати на Родину. Стало известно, что представитель ведомства встретился с представителем французского аукционного дома Millon, чтобы договориться о непосредственной покупке печати без аукциона. Это также и единственный канал для проведения переговоров, поскольку наследники артефактов во Франции уполномочили аукционный дом представлять их интересы. В эти дни рабочая группа Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама находится во Франции для проведения переговоров. Представители и Вьетнама, и французского аукционного дома отказались раскрыть информацию о встречах, так как переговоры продолжаются и пока нет конкретных результатов.

Золотая печать «Хоангдэ Чибао» («Сокровище императора») короля Минь Манга весит 10,78 кг, ее размер – 13,8 x 13,7 см. Ее рукоятка выполнена в виде свернувшегося дракона с пятью когтями, голова которого поднята, а на лбу вырезан иероглиф «Vuong», означающий король. Французский аукционный дом Millon оценил золотую печать в 2-3 млн. евро.

ВИА

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