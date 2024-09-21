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НОВОСТИ

Во Вьетнам прибыла гуманитарная помощь из России

20 сентября самолет Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России доставил во Вьетнам 35 тонн гуманитарной помощи для поддержки восстановительных работ после тайфуна "Яги".

 

Церемония передачи российской гуманитарной помощи вьетнамской стороне состоялась в присутствии высокопоставленных чиновников обеих стран в международном аэропорту Нойбай в Ханое.

В мероприятии приняли участие Нгуен Ван Тьен, заместитель директора Управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и развития деревни, Временного поверенного в делах России во Вьетнаме Ивана Нестерова, делегации МЧС России и сотрудников Посольства России во Вьетнаме.

Нестеров выразил соболезнования от имени правительства и народа России, отметив серьезные человеческие жертвы и разрушения, вызванные тайфуном.
Он подчеркнул давнюю традицию взаимной поддержки между Россией и Вьетнамом, заявив: "Наши народы всегда поддерживали друг друга в трудные времена. Эта помощь, предоставленная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, отражает глубокие узы дружбы между нашими народами на протяжении последних 75 лет".

Он подчеркнул давние традиции взаимной поддержки между Россией и Вьетнамом, заявив: «У наших двух стран есть история поддержки друг друга в трудные времена. Эта помощь, доставленная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, отражает глубокие узы дружбы между нашими народами на протяжении последних 75 лет».

Нестеров добавил, что надеется, что помощь поможет пострадавшим как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

Вьетнамские официальные лица выразили благодарность за своевременную помощь России, отметив важность всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

ИЖВ/ВИА

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