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Во Вьетнам прибыла гуманитарная помощь из России
Церемония передачи российской гуманитарной помощи вьетнамской стороне состоялась в присутствии высокопоставленных чиновников обеих стран в международном аэропорту Нойбай в Ханое.
В мероприятии приняли участие Нгуен Ван Тьен, заместитель директора Управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и развития деревни, Временного поверенного в делах России во Вьетнаме Ивана Нестерова, делегации МЧС России и сотрудников Посольства России во Вьетнаме.
Нестеров выразил соболезнования от имени правительства и народа России, отметив серьезные человеческие жертвы и разрушения, вызванные тайфуном.
Он подчеркнул давнюю традицию взаимной поддержки между Россией и Вьетнамом, заявив: "Наши народы всегда поддерживали друг друга в трудные времена. Эта помощь, предоставленная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, отражает глубокие узы дружбы между нашими народами на протяжении последних 75 лет".
Он подчеркнул давние традиции взаимной поддержки между Россией и Вьетнамом, заявив: «У наших двух стран есть история поддержки друг друга в трудные времена. Эта помощь, доставленная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, отражает глубокие узы дружбы между нашими народами на протяжении последних 75 лет».
Нестеров добавил, что надеется, что помощь поможет пострадавшим как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.
Вьетнамские официальные лица выразили благодарность за своевременную помощь России, отметив важность всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.