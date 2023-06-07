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Во Вьетнаме 103 ресторана отмечены Michelin Guide

Всего в гиде Michelin Guide отмечены 103 ресторана и закусочных: 4 престижных ресторана, отмеченных звездами Michelin, 70 избранных ресторанов и закусочных, а также 29 недорогих ресторанов.
  Вьетнамские рестораны, отмеченные звездами Michelin  
Во Вьетнаме есть четыре ресторана, отмеченных звездами Michelin, которые предлагают «качественную еду, достойную того, чтобы путешественники останавливались и смогли насладиться ею»: Anan Saigon, Gia, Hibana by Koki (отель Capella Hanoi) и Sight.

Вечером 6 июня престижный мировой кулинарный справочник Michelin Guide отметил вышеупомянутые рестораны и объявил список выдающихся ресторанов и шеф-поваров Вьетнама. Это событие считается важной вехой в обозначении вьетнамской кухни и туризма на международном уровне.

Anan Saigon — первый ресторан, удостоенный звезды Michelin. Ранее этот ресторан в центре Хошимина был удостоен награды «50 лучших ресторанов Азии», которая состоялась в Сингапуре 28 марта. Остальные три ресторана находятся в Ханое.

Ранее 70 ресторанов (32 в Ханое и 38 в Хошимине) были удостоены категории Michelin Selected, в 15 из которых обычно подают суп «фо»: Pho 10 Ly Quoc Su, Pho Tien, Pho Hello...и т.д.

Известные рестораны, такие как Бун Ча Обама (Bun Cha Huong Lien), Cha Ca Anh Vu...и так далее также входят в этот список, а также некоторые роскошные рестораны, такие как T.U.N.G Dining, Lua, Gia Restaurant и другие…

Michelin Guide также присвоил сертификат Bib Gourmand (рекомендуемый куратором список качественных блюд по доступным ценам) 29 ресторанам.

В категорию специальных наград гида Michelin входят: награда сомелье, присужденная Ю Ямамото, ресторан Fire; Награда за обслуживание (награда за качество обслуживания) вручена шеф-повару Нгуен Тхи Ны, ресторан Vietnam House; Награда Young Chef Award была присуждена шеф-повару Саму Чану, ресторана Gia.

Гвендаль Пулленнек, международный директор гида Michelin Guide, поделился своей радостью и гордостью за завершение списка первых ресторанов Michelin Guide во Вьетнаме. Этот список четко отражает кулинарное разнообразие и богатство Ханоя и Хошимина.

«Столица Ханоя всегда источает расслабленность и спокойствие благодаря небольшим магазинам и ресторанам, которые вы легко найдете в старом квартале. В этом городе сходятся смелые ароматы северной традиционной вьетнамской кухни с акцентом на естественную свежесть, приправленную множеством различных специй и трав, что создает уникальное сочетание для каждого человека», — сказал Гвендаль Пулленнек.

По словам Гвендаля Пулленнека, Хошимин — динамичный и быстроразвивающийся город, который всегда предлагает посетителям уникальную энергетику с разнообразной кухней.

«Наглядно представлены современные и традиционные методы приготовления пищи. Мы также видим отличное слияние опытных и молодых местных поваров в идеях и творчестве, которые они выражают в блюдах», — сказал он.

Представитель Michelin подчеркнул, что для оценки ресторанов существует 5 критериев, в том числе качество продукции, кулинарный талант, гармония вкуса, отражение личности шеф-повара в блюдах и их постоянство.

Как может ресторан или шеф-повар «изменить трон», если они не следуют своему собственному стилю? Ресторанные рецензенты являются оценщиками Michelin. Чтобы обеспечить максимальную объективность, они должны оставаться анонимными.

Одна звезда Michelin указывает на то, что в ресторане «высококачественная еда, достойная остановки посетителя». Две звезды Michelin указывают на то, что в ресторане «отличное качество блюд, достойное постоянных посетителей». Три звезды Michelin показывают на то, что в ресторане «отличное качество блюд, достойное посетителей, планирующих прийти, насладиться и попробовать представленные блюда».

ВИА/ИЖВ

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