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Во Вьетнаме уделяется особое внимание развитию городов-спутников мегаполисов

Активное развитие городов-спутников для некоторых мегаполисов - одна из целей, указанных в недавнем решении премьер-министра о стратегии развития строительного сектора к 2030 году с видением на 2045 год.

 

В рамках этой стратегии одной из общих целей на 2030 год является совершенствование институциональной системы и инструментов управления, которые должны быть комплексными, последовательными, современными и соответствовать международной практике, чтобы создать благоприятную, справедливую и прозрачную среду для участников инвестирования в строительство.

Среди других мер - соблюдение законов в строительстве, повышение качества урбанизации и городской экономики, а также концентрация развития на городах-спутниках некоторых крупных городских центров, особенно вокруг Ханоя и Хошимина.

Строительный сектор должен постепенно повышать качество городского развития с точки зрения экономики, общества, инфраструктуры, архитектуры, жилья и качества жизни. Она должна реформировать и улучшить качество планирования строительства, принять долгосрочное видение городского развития и сформировать "умные города" в ключевых экономических районах северного, южного и центрального регионов.

Сектор также должен постепенно связывать умные города Вьетнама с другими городами региона и мира. Важно построить низкоуглеродные и зеленые города, обладающие собственными характеристиками, занять лидирующие позиции в инновациях и стать импульсом развития к 2030 году.

К 2045 году строительный сектор должен быть способен проектировать и строить современные сооружения в различных областях. Он должен быть способен конкурировать и расширять деятельность на зарубежных рынках.

Кроме того, промышленность строительных материалов должна стать современной, а уровень урбанизации во Вьетнаме к 2045 году должен быть в верхней части средней группы среди стран Юго-Восточной Азии и Азии, говорится в стратегии.

ИЖВ/ВИА

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