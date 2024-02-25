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Во Вьетнаме уделяется особое внимание развитию городов-спутников мегаполисов
В рамках этой стратегии одной из общих целей на 2030 год является совершенствование институциональной системы и инструментов управления, которые должны быть комплексными, последовательными, современными и соответствовать международной практике, чтобы создать благоприятную, справедливую и прозрачную среду для участников инвестирования в строительство.
Среди других мер - соблюдение законов в строительстве, повышение качества урбанизации и городской экономики, а также концентрация развития на городах-спутниках некоторых крупных городских центров, особенно вокруг Ханоя и Хошимина.
Строительный сектор должен постепенно повышать качество городского развития с точки зрения экономики, общества, инфраструктуры, архитектуры, жилья и качества жизни. Она должна реформировать и улучшить качество планирования строительства, принять долгосрочное видение городского развития и сформировать "умные города" в ключевых экономических районах северного, южного и центрального регионов.
Сектор также должен постепенно связывать умные города Вьетнама с другими городами региона и мира. Важно построить низкоуглеродные и зеленые города, обладающие собственными характеристиками, занять лидирующие позиции в инновациях и стать импульсом развития к 2030 году.
К 2045 году строительный сектор должен быть способен проектировать и строить современные сооружения в различных областях. Он должен быть способен конкурировать и расширять деятельность на зарубежных рынках.
Кроме того, промышленность строительных материалов должна стать современной, а уровень урбанизации во Вьетнаме к 2045 году должен быть в верхней части средней группы среди стран Юго-Восточной Азии и Азии, говорится в стратегии.