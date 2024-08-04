Во Вьетнаме существует рыночная экономика

Вьетнам вступил во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2007 году и с тех пор подписал множество многосторонних и двусторонних соглашений о свободной торговле (ССТ) с различными странами, включая Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и Двустороннее торговое соглашение между Вьетнамом и США.



Подписанные соглашения о ССТ все больше интегрируют Вьетнам в глобальную экономику с жесткими правилами конкуренции, а также стимулируют страну к внедрению практики свободной конкуренции, сказал ученый.



По словам эксперта, еще одним свидетельством того, что Вьетнам быстро перешел от централизованной плановой экономики к рыночной, является появление частных компаний и стартапов. Он отметил, что частный сектор рос одновременно с сокращением числа государственных предприятий (SOE) за счет акционирования малых и средних предприятий.



Он выделил шесть факторов, которые доказывают, что Вьетнам - это рыночная экономика. Во-первых, частный сектор стремительно развивался, и сейчас на него приходится почти 45% ВВП, треть государственного бюджета, 40% инвестиционного капитала и 85% рабочей силы страны. Во-вторых, Вьетнам реформировал законодательство об иностранных инвестициях и за первые семь месяцев этого года привлек более 18 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ).



В-третьих, во Вьетнаме создана конкурентная рыночная среда в различных секторах экономики. В-четвертых, развивается законодательная база для поддержки роста частного сектора: были приняты законы о защите интеллектуальной собственности, Закон о предприятиях и Закон об инвестициях. Эти законы, принятые в середине 2000-х годов и неоднократно пересматривавшиеся, стали решающим фактором в создании прозрачной среды, заявил Конг Фам.

В-пятых, финансовый рынок Вьетнама быстро развивается, за последнее время капитализация фондового рынка значительно увеличилась. В-шестых, национальная целевая программа по сокращению бедности во Вьетнаме на 2021-2025 годы направлена на снижение уровня бедности в среднем на 1-1,5% в год. По прогнозам Министерства труда, инвалидов и социальных дел, к концу 2025 года уровень бедности составит около 0,9%, добавил он.