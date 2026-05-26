НОВОСТИ

Во Вьетнаме столкнулись с катастрофической нехваткой русскоговорящих гидов

Туристическая индустрия Вьетнама столкнулась с нехваткой русскоговорящих гидов на фоне роста турпотока из России.
  Пляж Хон Чонг (северная часть города Нячанг) является популярным местом отдыха среди вьетнамских и иностранных туристов. Фото: ВИА  
Туристическая индустрия Вьетнама переживает бум спроса на отдых со стороны россиян, но местный бизнес оказался к этому не готов. Основная проблема –катастрофическая нехватка экскурсоводов, владеющих русским языком. Как сообщает издание VietnamNet, дефицит специалистов уже создаёт сложности при организации экскурсий и грозит снижением качества обслуживания.

Особенно остро ситуация проявляется в провинциях, популярных у российских туристов. Например, в провинции Кханьхоа, где расположены курорты Нячанг и Камрань, из 2400 лицензированных гидов только 83 могут проводить экскурсии на русском языке. Для сравнения: англоязычных гидов в этом же регионе насчитывается 595 человек. Менеджер по персоналу одной из туристических компаний рассказала, что из 40 сотрудников лишь 12 говорят по-русски.

Туроператоры готовы платить русскоговорящим специалистам до 1100 долларов в месяц – это втрое выше средней зарплаты по Вьетнаму. Однако даже такие деньги не помогают закрыть вакансии. Из-за огромной нагрузки существующим гидам приходится работать практически без выходных.

Пути решения

Временным решением проблемы стало привлечение англоязычных гидов с международными сертификатами. В отрасли признают, что это позволяет хоть как-то справляться с потоком туристов, но полноценной замены русскому сопровождению такая мера не даёт.

Представители туристического бизнеса считают, что проблему нужно решать системным подходом. Звучит предложение открытие дополнительные программы и кафедры русского языка в местных университетах и колледжах. Это позволило бы готовить новых специалистов под растущий спрос.

Вьетнамские власти знают о проблеме и уже заявили о намерении заняться этим вопросом. Профильным ведомствам поручено разработать меры поддержки и программы подготовки кадров для туристической сферы. Департамент культуры, спорта и туризма, в частности, планирует организовать дополнительные курсы иностранных языков, включая русский, чтобы удовлетворить потребности бизнеса на фоне ожидаемого дальнейшего роста турпотока из России.

ИЖВ/ВИА

Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг приняла исполнительного вице-президента CNN

25 мая 2026 года в штаб-квартире Министерства иностранных дел заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг приняла Фила Нельсона, исполнительного вице-президента телекомпании CNN (США), для обсуждения возможностей сотрудничества в сфере медиа, продвижения имиджа Вьетнама и информационного сопровождения Года АТЭС-2027, который пройдет во Вьетнаме.
