Во Вьетнаме стартовал государственный выпускной экзамен в школе

Школьники проверяют личную информацию перед сдачей экзамена по литературе в средней школе Фан Динь Фунг в районе Ба Динь, Ханой утром 7 июля. Фото: ВИА

Утром 7 июля вьетнамские школьники начали государственный выпускной экзамен 2022 года по первому предмету - «Литература» - единственному предмету, который сдавался в форме эссе.

Участники экзамена этого года подвергались негативному влиянию пандемии коронавируса COVID-19 на протяжении трех учебных лет. В частности, в последнем году средней школы они потратили около 70% своего времени на дистанционное обучение.

Заместитель министра образования и подготовки кадров Вьетнама Нгуен Хыу До подчеркнул, что это потеря для школьников, поэтому ведомство поручило местным соответствующим органам уделить больше «золотого времени» для укрепления их знаний.

Государственный выпускной экзамен 2022 года состоит из пяти предметов: математики, литературы, иностранного языка, одной из естественных наук (физика, химия или биология) и одной из общественных наук (история, география и гражданское образование).

Экзамены по математике, иностранному языку, естественным наукам и общественным наукам проводятся в форме объективного теста с множественным выбором; а экзамен по литературе – в форме эссе. Продолжительность экзамена по литературе составляет 120 минут, математике – 90 минут, иностранному языку – 60 минут, а по естественным и общественным наукам – 50 минут.

Участникам экзамена по предметам, который проводится в форме объективного теста с множественным выбором, не разрешается покидать экзаменационную комнату во время проведения экзамена. Участники экзамена по предмету в форме эссе могут покидать класс по истечении двух третей времени экзамена.

В случае необходимости участники экзамена могут покидать экзаменационную комнату только с согласия экзаменатора и находиться под его наблюдением в коридоре школы.



