Во Вьетнаме реализуются 27 мегапроектов в сфере недвижимости общей стоимостью свыше 115 млрд долларов США

Согласно докладу S&I Ratings, в 2025 году во Вьетнаме насчитывалось 27 крупномасштабных проектов городского развития с совокупным объёмом инвестиций свыше 3 квадриллионов донгов (115 млрд долларов США), что свидетельствует об общенациональном курсе на создание масштабных новых городских районов.

Эти проекты, каждый из которых охватывает от сотен до тысяч гектаров, включают объекты, недавно запущенные, находящиеся в стадии строительства или недавно получившие одобрение на инвестиции в различных регионах страны.

В докладе отмечается, что более половины общего объёма инвестиций приходится на крупных девелоперов, включая Vingroup и Sun Group, что отражает усиление конкуренции в сфере развития масштабных городских комплексов на рынке недвижимости.

На Северный Вьетнам приходится девять мегапроектов, главным образом в Ханое и прилегающих к нему районах, а также в провинциях Хынгйен и Куангнинь.

Крупнейшим проектом является предложенный к реализации олимпийский спортивный городской район в Ханое, девелопером которого выступает Vingroup. Оценочный объём инвестиций в него составляет около 35,6 млрд долларов США, а площадь превышает 9 000 гектаров. В случае завершения он станет крупнейшим городским проектом во Вьетнаме.

Ещё одним крупным проектом на севере страны является комплексный городской проект Ha Long Xanh в провинции Куангнинь, который также реализует Vingroup. Он охватывает более 4 000 гектаров при предполагаемом объёме инвестиций около 17,5 млрд долларов США. Проект задуман как крупный туристско-сервисный центр, связанный с бухтой Халонг.

На Центральный Вьетнам приходится восемь проектов, крупнейшим из которых является городской район Камлам в провинции Кханьхоа, реализуемый консорциумом во главе с Vinhomes. Площадь проекта превышает 10 000 гектаров, а предполагаемый объём инвестиций составляет почти 11 млрд долларов США.

Ещё одним крупным объектом является проект нового городского района Тыбонг, который реализует консорциум с участием Sun Group. Его площадь составляет 2 579 гектаров, а объём инвестиций оценивается примерно в 1,5 млрд долларов США.

В Южном Вьетнаме насчитывается 10 мегапроектов, половина из которых всё ещё находится на ранней стадии получения инвестиционного одобрения.

Среди них - три проекта Vingroup, включая намывной туристско-городской район Канзо близ Хошимина, а также проекты Фыоквиньтэй и Хаунгиа - Дыкхоа.

Экономист Динь Чонг Тхинь отметил, что новые резолюции, принятые Национальным собранием, помогли устранить часть узких мест, связанных с подготовкой проектов, расчисткой площадок и выплатой компенсаций.

Совершенствование правовой базы и расширение транспортной инфраструктуры способствовали возникновению новой волны крупномасштабного развития недвижимости.

Председатель Ассоциации риелторов Вьетнама Нгуен Ван Динь заявил, что административная реорганизация в ряде регионов расширила доступность земельных ресурсов и улучшила взаимосвязанность планирования, создав благоприятные условия для реализации крупных городских проектов.

Вместе с тем аналитики предупреждают, что стремительное развёртывание мегапроектов может вызвать опасения относительно способности рынка поглотить новый объём предложения.

Председатель Ассоциации недвижимости города Хошимина Ле Хоанг Тяу отметил, что волна мегапроектов по развитию городских территорий меняет облик рынка недвижимости Вьетнама.

Он призвал девелоперов диверсифицировать жилищные продукты и включать в них больше доступного жилья, чтобы избежать переизбытка предложения в сегменте недвижимости высокого класса.

«Рост процентных ставок по кредитам может усилить финансовое давление на девелоперов, особенно если юридические процедуры будут затягивать сроки реализации проектов», подчеркнул он.