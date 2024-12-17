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НОВОСТИ

Во Вьетнаме реализуется 174 проекта ПИИ в секторе полупроводников

По словам министра планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунга, Вьетнам стал центром бурного развития полупроводниковой промышленности, где в настоящее время реализуется 174 проекта с иностранными инвестициями и общим зарегистрированным капиталом почти 11,6 миллиарда долларов США.

Нгуен Чи Зунг, который также является заместителем главы Национального руководящего комитета по развитию полупроводниковой промышленности, отметил стремление страны содействовать развитию отрасли путем совершенствования политики, запуска программы развития человеческих ресурсов, стратегии развития полупроводниковой промышленности и экосистемы.

Министерство планирования и инвестиций также сотрудничает с такими технологическими гигантами, как Qualcomm, Google, Meta, LAM Research, Qorvo и AlChip. В настоящее время разрабатываются конкретные планы по переносу цепочек поставок во Вьетнам, созданию исследовательских центров и расширению производства в стране.

Важной вехой стало подписание 5 декабря соглашения о сотрудничестве между правительством Вьетнама и американской технологической компанией NVIDIA. Оно направлено на создание во Вьетнаме центра исследований и разработок и центра данных ИИ, что обещает обеспечить технологический скачок, который вызовет значительный эффект во всей отрасли.

Эта редкая возможность может привести Вьетнам в центр глобальной цепочки поставок полупроводников, сказал Нгуен Чи Зунг, подчеркнув необходимость участия различных министерств, предприятий, исследовательских университетов, а также отечественных и зарубежных экспертов. Он подчеркнул важность объединения ресурсов для достижения целей, изложенных в утвержденной программе и стратегии развития человеческих ресурсов.
Укрепление международного сотрудничества и активное взаимодействие с крупными полупроводниковыми корпорациями и корпорациями искусственного интеллекта имеет решающее значение, при этом особое внимание следует уделить проектам передовой упаковки - области, которая созрела для прорыва в полупроводниковой промышленности Вьетнама, добавил он.

Он выделил три ключевых столпа успеха: механизмы и политика, инфраструктура и качественная рабочая сила. Привлечение талантов, особенно вьетнамских специалистов со всего мира, также необходимо для стимулирования роста сектора, отметил он.

ИЖВ/ВИА

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