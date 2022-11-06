НОВОСТИ
Во Вьетнаме прошла первая выставка роскошных самолетов
Двухдневное мероприятие открыто только для VIP-гостей двух брендов, включая деловых людей и потенциальных клиентов, в международном аэропорту Вандон.
Выставка знаменует собой важную веху в развитии роскошного туризма во Вьетнаме, высокотехнологичной авиационной промышленности и мировой торговли.
На выставке представлены два знаменитых самолета Gulfstream, а именно G600 и G650ER, получившие множество наград в авиационной отрасли.
Компания Gulfstream также воспользовалась случаем, чтобы впервые представить серию самолетов Gulfstream G700 в Азии и Вьетнаме.
Его представитель сказал, что Gulfstream G700 является лидером рынка в сегменте бизнес-джетов с самым длинным, самым широким и самым высоким салоном, способным вместить до 19 пассажиров. Самолет спроектирован с пятью гибкими зонами, включая большую комнату, кухню и удобную ванную комнату.
Это событие имеет особое значение, поскольку это один из редких случаев, когда компания Gulfstream организует частную выставку самолетов, масштаб которой превышает масштабы обычной авиавыставки. Это также доказывает, что Вьетнам быстро становится новым роскошным направлением для путешественников высокого класса.
Sun Air, совместная авиакомпания на рынке предметов роскоши, которая была запущена в марте, предлагает индивидуальные и специализированные услуги, включая коммерческие услуги и управление частными самолетами, чартерными рейсами и экскурсионными рейсами.
29 сентября, спустя шесть месяцев после дебюта, Управление гражданской авиации Вьетнама выдало Sun Air сертификат эксплуатанта воздушного судна (AOC), что позволяет ей выполнять внутренние и зарубежные рейсы.
Первый самолет Sun Air Gulfstream G650ER был введен в эксплуатацию в сентябре и октябре, заложив основу для скорости, безопасности и комфорта флота.