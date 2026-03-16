Во Вьетнаме проходит диалог по расширению доступа женщин и молодёжи к правосудию

Постоянное представительство Вьетнама при Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке в координации с Международным женским форумом 12 марта провело международный диалог, направленный на расширение доступа женщин и молодёжи к правосудию.

Мероприятие под названием «Правосудие без барьеров: расширение прав и возможностей женщин и молодёжи в сфере права и лидерства» состоялось в штаб-квартире вьетнамской миссии в рамках серии сопутствующих мероприятий 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин.

В диалоге приняли участие заместитель министра внутренних дел Нгуен Тхи Ха, глава вьетнамской делегации, послы и руководители делегаций, участвующих в сессии, а также представители учреждений ООН, международных организаций, неправительственных организаций и научных кругов.

К обсуждению присоединились три международных спикера, в том числе Специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин и девочек Рим Альсалем, нигерийская активистка по защите прав женщин Олувасеун Айодеджи Осовоби, исполнительный директор инициативы Stand to End Rape Initiative (STER), а также активистка Аманда Нгуен, основатель и генеральный директор организации Rise в США.

Выступая с вступительной речью в онлайн-формате, Посол До Хунг Вьет, Постоянный представитель Вьетнама при ООН, подчеркнул, что обеспечение доступа женщин и девушек к правосудию имеет ключевое значение для продвижения гендерного равенства и устойчивого развития.

Он отметил, что, несмотря на значительный прогресс в последние годы, женщины и молодёжь по-прежнему сталкиваются с барьерами при обращении к правовой системе и службам поддержки. Вьет подтвердил твёрдую приверженность Вьетнама продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин посредством дальнейшего совершенствования правовой базы и государственной политики.

Эти усилия включают расширение участия и роли женщин в качестве лидеров в различных сферах, расширение возможностей в области образования, а также сокращение цифрового гендерного разрыва, чтобы женщины и девушки могли получать более широкий доступ к информации, услугам и механизмам правовой защиты.

На диалоге выступающие поделились различными взглядами на трудности, с которыми сталкиваются женщины и девушки в поиске справедливости. К числу таких препятствий относятся пробелы в правовых системах, ограниченный доступ к услугам правовой помощи, а также расхождения между политическими обязательствами и их практической реализацией.

Участники также подчеркнули роль женщин и молодёжи в продвижении институциональных реформ, отстаивании изменений в политике и повышении общественной осведомлённости. По их словам, расширение их участия способно содействовать формированию более инклюзивной правовой среды и обеспечению равных возможностей в лидерстве и принятии решений.

В ходе обсуждения была отмечена важность построения справедливых и инклюзивных правовых систем, устранения дискриминационных законов и практик, а также укрепления механизмов подотчётности и правоприменения для более эффективной защиты прав женщин и девушек во всём мире.