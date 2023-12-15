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Во Вьетнаме производится рекордное количество пирожных из риса, клейкого риса
По словам Ле Минь Дунга, директора провинциального Центра развития туризма, в мероприятии приняли участие 40 профессиональных поваров из Хаужанга и соседних провинций, таких как Кантхо, Киенжанг, Бенче и Виньлонг.
Ожидается, что это признание повысит престиж и положение провинции и будет способствовать продвижению местной кухни и фирменных блюд в попытке связать развитие кухни и туризма, создавая яркие впечатления и привлекая внутренних и международных туристов в этот населенный пункт.