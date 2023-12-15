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НОВОСТИ

Во Вьетнаме производится рекордное количество пирожных из риса, клейкого риса

Вьетнамская ассоциация рекордов 13 декабря выдала сертификат рекорда Департаменту культуры и спорта провинции Хаужанг в знак признания мероприятия по представлению самого большого во Вьетнаме количества сладостей из клейкого и обычного риса, включающего в себя 200 блюд провинции. Мероприятие прошло под эгидой Международного фестиваля риса Вьетнам-Хаужанг 2023 под названием «Столетнее путешествие вьетнамского риса», который стартовал в провинции дельты Меконга 12 декабря.

По словам Ле Минь Дунга, директора провинциального Центра развития туризма, в мероприятии приняли участие 40 профессиональных поваров из Хаужанга и соседних провинций, таких как Кантхо, Киенжанг, Бенче и Виньлонг.

Ожидается, что это признание повысит престиж и положение провинции и будет способствовать продвижению местной кухни и фирменных блюд в попытке связать развитие кухни и туризма, создавая яркие впечатления и привлекая внутренних и международных туристов в этот населенный пункт.

ВИА/ИЖВ

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