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Во Вьетнаме пройдет 45-е заседание Рабочей группы АСЕАН по морскому транспорту

45-е заседание Рабочей группы по морскому транспорту Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (MTWG 45) пройдет в Хошимине 17-19 октября, сообщает Морская администрация Вьетнама (MOT), которая является председателем группы и принимает заседание в этом году в рамках ротационного механизма АСЕАН. На заседании будет продолжено рассмотрение реализации мер, связанных с морским транспортом, в соответствии со стратегическим планом Куала-Лумпура на 2016-2025 годы, инициативы по восстановлению и устойчивому развитию морского транспорта после пандемии COVID-19, а также выполнение плана действий на 2022-2023 годы по обращению с товарами и утилизации судовых отходов.

Кроме того, делегаты обсудят будущее сотрудничество с Международной морской организацией и проведут переговоры с партнерами.

Ожидается, что на трехдневном мероприятии будут представлены меры, связанные с применением умных технологий в области морского транспорта для предстоящих планов действий.

Согласно заявлению MOT, Вьетнам как председатель MTWG 45 надеется, что страны-члены АСЕАН продолжат интенсифицировать двустороннее и многостороннее сотрудничество с целью создания импульса роста для сектора в АСЕАН в частности и в мире в целом.

С момента вступления в АСЕАН в 1995 году Вьетнам вносит важный и продуктивный вклад в деятельность организации, в том числе в области сотрудничества на морском транспорте.

Страна подписала двусторонние соглашения о морском и воздушном транспорте со странами блока, включая Таиланд, Индонезию, Филиппины, Малайзию, Сингапур, Бруней и Мьянму .

ВИА/ИЖВ

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