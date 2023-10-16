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Во Вьетнаме пройдет 45-е заседание Рабочей группы АСЕАН по морскому транспорту
Кроме того, делегаты обсудят будущее сотрудничество с Международной морской организацией и проведут переговоры с партнерами.
Ожидается, что на трехдневном мероприятии будут представлены меры, связанные с применением умных технологий в области морского транспорта для предстоящих планов действий.
Согласно заявлению MOT, Вьетнам как председатель MTWG 45 надеется, что страны-члены АСЕАН продолжат интенсифицировать двустороннее и многостороннее сотрудничество с целью создания импульса роста для сектора в АСЕАН в частности и в мире в целом.
С момента вступления в АСЕАН в 1995 году Вьетнам вносит важный и продуктивный вклад в деятельность организации, в том числе в области сотрудничества на морском транспорте.
Страна подписала двусторонние соглашения о морском и воздушном транспорте со странами блока, включая Таиланд, Индонезию, Филиппины, Малайзию, Сингапур, Бруней и Мьянму .