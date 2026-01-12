Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Во Вьетнаме пройдёт общенациональный музыкальный фестиваль Yoshine Music Festival 2026

Композитор Дык Чинь, председатель Союза музыкантов Вьетнама, отметил, что общенациональный Yoshine Music Festival 2026 является практической инициативой, способствующей развитию музыкальной жизни, повышению качества художественного образования и распространению ценностей академической музыки в обществе.

Общенациональный Yoshine Music Festival 2026 станет музыкально-образовательным мероприятием всевьетнамского масштаба, реализуемым с профессиональной педагогической, академической и художественной направленностью с целью выявления, подготовки и чествования молодых музыкальных талантов Вьетнама.

Пресс-встреча, на которой объявляют о проведении общенационального Yoshine Music Festival 2026. (Фото: nhandan.vn)

Об этом сообщил Оргкомитет фестиваля на пресс-встрече, организованной Союзом музыкантов Вьетнама совместно с Институтом образовательных наук Yoshine Melody во второй половине дня 10 января в Ханое.

Генерал-майор, композитор Дык Чинь, председатель Союза музыкантов Вьетнама, отметил, что общенациональный Yoshine Music Festival 2026 является практической инициативой, способствующей развитию музыкальной жизни, повышению качества художественного образования и распространению ценностей академической музыки в обществе.

Представитель Института образовательных наук Yoshine Melody подчеркнул, что Yoshine Music Festival 2026 — это не просто конкурс, а долгосрочный образовательный музыкальный проект, организованный на системной и прозрачной основе, в центре которого находятся академические ценности и развитие личности.

Согласно положению фестиваля, в нём могут принять участие граждане Вьетнама, проживающие как в стране, так и за рубежом, а также дети иностранных граждан, работающих, проживающих и обучающихся во Вьетнаме.

Фестиваль проводится в несколько этапов: отбор талантов, региональные финалы и общенациональный финал, по двум номинациям — фортепиано и вокал.

В частности, первый этап — «Поиск талантов»: участники направляют конкурсные работы в онлайн-формате в Оргкомитет с 1 февраля 2026 года по 20 мая 2026 года; второй этап — региональные финалы: финал Северного региона, как ожидается, пройдёт с 15 по 19 июля 2026 года; финал Центрального региона — с 19 по 21 июня 2026 года; финал Южного региона — с 26 по 28 июня 2026 года.

На втором этапе конкурсанты выступают в очном формате. Участники, завоевавшие начиная с бронзовой медали второго этапа, получат право участия в третьем этапе — общенациональном финале и гала-концерте.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Остров Фукуи вошёл в число лучших туристических направлений Юго-Восточной Азии на 2026 год

Остров Фукуи вошёл в число лучших туристических направлений Юго-Восточной Азии на 2026 год

Остров Фукуи в провинции Ламдонг был выбран тайской газетой Khaosod в числе 10 обязательных к посещению туристических направлений Юго-Восточной Азии на 2026 год и получил высокую оценку за первозданную природу и «кинематографическую красоту».
ПОДРОБНЕЕ

Top