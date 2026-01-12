Во Вьетнаме пройдёт общенациональный музыкальный фестиваль Yoshine Music Festival 2026

Общенациональный Yoshine Music Festival 2026 станет музыкально-образовательным мероприятием всевьетнамского масштаба, реализуемым с профессиональной педагогической, академической и художественной направленностью с целью выявления, подготовки и чествования молодых музыкальных талантов Вьетнама.

Пресс-встреча, на которой объявляют о проведении общенационального Yoshine Music Festival 2026. (Фото: nhandan.vn)



Об этом сообщил Оргкомитет фестиваля на пресс-встрече, организованной Союзом музыкантов Вьетнама совместно с Институтом образовательных наук Yoshine Melody во второй половине дня 10 января в Ханое.



Генерал-майор, композитор Дык Чинь, председатель Союза музыкантов Вьетнама, отметил, что общенациональный Yoshine Music Festival 2026 является практической инициативой, способствующей развитию музыкальной жизни, повышению качества художественного образования и распространению ценностей академической музыки в обществе.



Представитель Института образовательных наук Yoshine Melody подчеркнул, что Yoshine Music Festival 2026 — это не просто конкурс, а долгосрочный образовательный музыкальный проект, организованный на системной и прозрачной основе, в центре которого находятся академические ценности и развитие личности.



Согласно положению фестиваля, в нём могут принять участие граждане Вьетнама, проживающие как в стране, так и за рубежом, а также дети иностранных граждан, работающих, проживающих и обучающихся во Вьетнаме.



Фестиваль проводится в несколько этапов: отбор талантов, региональные финалы и общенациональный финал, по двум номинациям — фортепиано и вокал.



В частности, первый этап — «Поиск талантов»: участники направляют конкурсные работы в онлайн-формате в Оргкомитет с 1 февраля 2026 года по 20 мая 2026 года; второй этап — региональные финалы: финал Северного региона, как ожидается, пройдёт с 15 по 19 июля 2026 года; финал Центрального региона — с 19 по 21 июня 2026 года; финал Южного региона — с 26 по 28 июня 2026 года.



На втором этапе конкурсанты выступают в очном формате. Участники, завоевавшие начиная с бронзовой медали второго этапа, получат право участия в третьем этапе — общенациональном финале и гала-концерте.