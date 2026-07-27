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Во Вьетнаме представлены первые алюминиевые слитки отечественного производства
По его словам, оно также стало важным шагом в реализации последовательной политики Партии и Государства по развитию добычи бокситов, производства глинозема, выплавки алюминия и глубокой переработки алюминиевой продукции.
По его словам, Вьетнам располагает одними из крупнейших в мире ресурсов бокситов. Их общие запасы оцениваются в 5,8 млрд тонн и сосредоточены главным образом в Центральном нагорье.
Он подчеркнул последовательную политику Партии и Государства, направленную на развитие глубокой переработки и производства алюминиевой продукции с высокой добавленной стоимостью, рациональное использование природных ресурсов, охрану окружающей среды и сокращение зависимости от импорта.
Фан Ван Зянг призвал Министерство промышленности и торговли, а также соответствующие министерства и ведомства продолжить совершенствование институтов и механизмов развития алюминиевой промышленности и оказания поддержки предприятиям в производстве алюминия и продукции его глубокой переработки.
Он поручил Народному комитету провинции в полной мере раскрыть новый потенциал развития после административного объединения, инициативно завершить планирование промышленных и городских пространств, энергетических систем и синхронной логистической инфраструктуры, а также ускорить изучение и доработку проекта создания южной прибрежной экономической зоны, призванной связать Центральное нагорье с южной частью Центрального побережья.
Выступая на церемонии, заместитель премьер-министра, министр национальной обороны генерал армии Фан Ван Зянг заявил, что это событие придало новый импульс развитию металлургической промышленности страны и способствует постепенному повышению самостоятельности национальной экономики.
По его словам, оно также стало важным шагом в реализации последовательной политики Партии и Государства по развитию добычи бокситов, производства глинозема, выплавки алюминия и глубокой переработки алюминиевой продукции.
По его словам, Вьетнам располагает одними из крупнейших в мире ресурсов бокситов. Их общие запасы оцениваются в 5,8 млрд тонн и сосредоточены главным образом в Центральном нагорье.
Он подчеркнул последовательную политику Партии и Государства, направленную на развитие глубокой переработки и производства алюминиевой продукции с высокой добавленной стоимостью, рациональное использование природных ресурсов, охрану окружающей среды и сокращение зависимости от импорта.
Фан Ван Зянг призвал Министерство промышленности и торговли, а также соответствующие министерства и ведомства продолжить совершенствование институтов и механизмов развития алюминиевой промышленности и оказания поддержки предприятиям в производстве алюминия и продукции его глубокой переработки.
Он поручил Народному комитету провинции в полной мере раскрыть новый потенциал развития после административного объединения, инициативно завершить планирование промышленных и городских пространств, энергетических систем и синхронной логистической инфраструктуры, а также ускорить изучение и доработку проекта создания южной прибрежной экономической зоны, призванной связать Центральное нагорье с южной частью Центрального побережья.