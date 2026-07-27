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НОВОСТИ

Во Вьетнаме представлены первые алюминиевые слитки отечественного производства

26 июля Народный комитет провинции Ламдонг совместно с металлургической компанией Tran Hong Quan Metallurgy Co., Ltd организовал в промышленном парке Нянко церемонию презентации первого во Вьетнаме алюминиевого слитка отечественного производства. Это событие стало важной вехой в развитии алюминиевой промышленности страны и внесло вклад в укрепление экономической самостоятельности.
  На церемонии презентации первых во Вьетнаме алюминиевых слитков в промышленном парке Нянко провинции Ламдонг 26 июля. Фото: ВИА  
Выступая на церемонии, заместитель премьер-министра, министр национальной обороны генерал армии Фан Ван Зянг заявил, что это событие придало новый импульс развитию металлургической промышленности страны и способствует постепенному повышению самостоятельности национальной экономики.

По его словам, оно также стало важным шагом в реализации последовательной политики Партии и Государства по развитию добычи бокситов, производства глинозема, выплавки алюминия и глубокой переработки алюминиевой продукции.

По его словам, Вьетнам располагает одними из крупнейших в мире ресурсов бокситов. Их общие запасы оцениваются в 5,8 млрд тонн и сосредоточены главным образом в Центральном нагорье.

Он подчеркнул последовательную политику Партии и Государства, направленную на развитие глубокой переработки и производства алюминиевой продукции с высокой добавленной стоимостью, рациональное использование природных ресурсов, охрану окружающей среды и сокращение зависимости от импорта.

Фан Ван Зянг призвал Министерство промышленности и торговли, а также соответствующие министерства и ведомства продолжить совершенствование институтов и механизмов развития алюминиевой промышленности и оказания поддержки предприятиям в производстве алюминия и продукции его глубокой переработки.

Он поручил Народному комитету провинции в полной мере раскрыть новый потенциал развития после административного объединения, инициативно завершить планирование промышленных и городских пространств, энергетических систем и синхронной логистической инфраструктуры, а также ускорить изучение и доработку проекта создания южной прибрежной экономической зоны, призванной связать Центральное нагорье с южной частью Центрального побережья.

Выступая на церемонии, заместитель премьер-министра, министр национальной обороны генерал армии Фан Ван Зянг заявил, что это событие придало новый импульс развитию металлургической промышленности страны и способствует постепенному повышению самостоятельности национальной экономики.

По его словам, оно также стало важным шагом в реализации последовательной политики Партии и Государства по развитию добычи бокситов, производства глинозема, выплавки алюминия и глубокой переработки алюминиевой продукции.

По его словам, Вьетнам располагает одними из крупнейших в мире ресурсов бокситов. Их общие запасы оцениваются в 5,8 млрд тонн и сосредоточены главным образом в Центральном нагорье.

Он подчеркнул последовательную политику Партии и Государства, направленную на развитие глубокой переработки и производства алюминиевой продукции с высокой добавленной стоимостью, рациональное использование природных ресурсов, охрану окружающей среды и сокращение зависимости от импорта.

Фан Ван Зянг призвал Министерство промышленности и торговли, а также соответствующие министерства и ведомства продолжить совершенствование институтов и механизмов развития алюминиевой промышленности и оказания поддержки предприятиям в производстве алюминия и продукции его глубокой переработки.

Он поручил Народному комитету провинции в полной мере раскрыть новый потенциал развития после административного объединения, инициативно завершить планирование промышленных и городских пространств, энергетических систем и синхронной логистической инфраструктуры, а также ускорить изучение и доработку проекта создания южной прибрежной экономической зоны, призванной связать Центральное нагорье с южной частью Центрального побережья.

ИЖВ/ВИА

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По состоянию на 25 июля в Лаосе и Камбодже обнаружены и эксгумированы останки 1 024 павших бойцов

По состоянию на 25 июля в Лаосе и Камбодже обнаружены и эксгумированы останки 1 024 павших бойцов

По данным Национального руководящего комитета по поиску, эксгумации и установлению личности останков павших бойцов (Руководящий комитет 515), по состоянию на 25 июля в рамках кампании «500 дней и ночей» были обнаружены и эксгумированы останки 1 488 павших бойцов. Из них 466 были найдены на территории Вьетнама, 174 – в Лаосе и 850 – в Камбодже. Кроме того, были обнаружены семь братских захоронений павших бойцов, в том числе пять захоронений в провинции Туенкуанг, содержащих останки 23 павших бойцов, а также в районе парка Ле Тхи Риенг (Хошимин) были обнаружены останки 103 павших бойцов и ещё два братских захоронения павших бойцов.
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