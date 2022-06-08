Во Вьетнаме открылся 11-й конкурс фотоискусства

Работа «Лицом к лицу» Фи Тхи Тху Ха – Золотая премия. Работа «Лицом к лицу» Фи Тхи Тху Ха – Золотая премия. Фото: anninhthudo.vn

Утром 7 июня Вьетнамская ассоциация фотохудожников (VAPA) организовала церемонию награждения и открытия 11-го международного конкурса фотоискусства во Вьетнаме 2021 года (VN-21). На церемонии президент СРВ Нгуен Суан Фук вручил подарки Вьетнамской ассоциации фотохудожников и победителям конкурса.



11-й международный конкурс фотоискусства во Вьетнаме 2021 года организован Вьетнамской ассоциацией фотохудожников под эгидой Международной федерации фотографического искусства (FIAP), Американского фотографического общества (PSA) и Международного фотографического движения «Образ без границ» (ISF). Конкурс, включающий 4 категории: «Произвольная цветная фотография», «Произвольная монохромная фотография», «Путешествие» и «Портрет», стартовал 31 марта 2021 года и завершился приемом работ 31 июля 2021 года. Из 96 наград всех видов 11-го международного конкурса фотоискусства FIAP GREEN BAG - категория для автора с лучшими работами в этом конкурсе досталась автору Им Кай Леонг (Макао - Китай) с 2 золотыми премиями, одним серебром и 10 работами «Accept».

На церемонии награждения победителей 11-го международного конкурса VN-21 Вьетнамская ассоциация фотохудожников запустила 12-й международный конкурс фотоискусства 2023 года (VN-23). Время приема фотографий на 12-й конкурс отсчитывается с 15 июня 2022 года по 15 января 2023 года. Авторы могут прислать фотографии для участия в конкурсе прямо на сайт: www.contestvn.com.