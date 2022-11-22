Во Вьетнаме открылась 22-я ассамблея Всемирного совета мира

Генеральный директор Вьетнамского Информационного Агентства (ВИА) Ву Вьет Чанг. Фото: ВИА

22 ноября 2022 года в Ханое состоялась церемония открытия 22-й ассамблеи Всемирного совета мира (ВСМ). Работа 22-й ассамблеи ВСМ проходит в Ханое и провинции Куангнинь с 21 по 27 ноября. В торжественном открытии приняла участие Генеральный директор Вьетнамского Информационного Агентства (ВИА) Ву Вьет Чанг.

Более 200 участников из Вьетнама и 59 других стран принимают участие в данном мероприятии.

Вьетнам впервые принимает у себя 22-ю Ассамблею ВСМ, что демонстрирует свой активный вклад в деятельность этого Совета и в дело поддержания мира во всем мире, а также показывает международый авторитет и ответственность Вьетнама.