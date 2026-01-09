Во Вьетнаме объявили Топ-500 крупнейших предприятий страны

В рамках церемонии, состоявшейся в Ханое, также были объявлены Топ-100 предприятий Вьетнама, формирующих будущее (VNR Future 100), а также Топ-10 и Топ-5 самых авторитетных компаний в сферах фармацевтики, медицинского оборудования и здравоохранения, логистики, туризма и производства кормов для животных в 2025 году.

Vietnam Report продолжает чествовать ведущие компании в «опорных» отраслях экономики. (Фото: ВИА).

Выступая от имени организаторов, генеральный директор Vietnam Report Ву Данг Винь отметил, что после 19 лет ежегодного проведения рейтинг VNR500 продолжает подтверждать свою роль надёжного ориентира, отражающего масштаб, операционные возможности и устойчивость вьетнамского делового сообщества, одновременно стимулируя дух адаптации и стремление предприятий к глобальной интеграции.

По его словам, рейтинг этого года выделяет предприятия, внесшие значительный вклад в восстановление экономики и поддержание импульса роста, продемонстрировавшие высокие внутренние возможности, эффективное корпоративное управление и новаторский дух на новом этапе развития.

Особо примечательно, что группа 50 выдающихся предприятий Вьетнама объединяет компании, которые в период 2024–2025 годов добились высоких показателей выручки при сохранении стабильной и устойчивой эффективности бизнеса, добавил Ву Данг Винь.

Согласно его данным, 68% предприятий, вошедших в VNR500-2025, зафиксировали рост выручки с 4,74 квадриллиона донгов (180,6 млрд долл. США) в 2022 году до 5,57 квадриллиона донгов в 2025 году. При этом сектор промышленности и строительства по-прежнему доминировал в группе лидеров.

Одним из ключевых событий программы этого года стало первое в истории объявление рейтинга VNR Future 100. Основываясь на данных и методологии оценки VNR500, новый рейтинг расширяет фокус, оценивая готовность компаний к будущему и их социальное воздействие, чествуя предприятия с инновационным мышлением, современным управлением, стратегиями устойчивого развития и позитивным вкладом в общество.

Кроме того, рейтинги Топ-10 и Топ-5 самых авторитетных компаний продолжили отмечать ведущие предприятия в ключевых секторах экономики, включая фармацевтику, медицинское оборудование и здравоохранение, логистику, туризм и производство кормов для животных.

Ву Данг Винь подчеркнул, что отмеченные в этом году предприятия выделяются не только финансовой мощью, операционной эффективностью и медийной репутацией, но и тем, что они являются пионерами устойчивых, безопасных и инновационных моделей роста. Они олицетворяют дух новаторства вьетнамского бизнеса и подтверждают растущее присутствие вьетнамских брендов в глобальных цепочках создания стоимости.

Церемония завершилась официальным чествованием компаний, вошедших в рейтинги VNR500, VNR Future 100, а также Топ-10 и Топ-5 самых авторитетных предприятий ключевых отраслей в 2025 году.