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Во Вьетнаме объявили двухдневный национальный траур по бывшему лидеру Лаоса
В течение этого времени государственные учреждения по всей стране, а также представительства Вьетнама за рубежом будут приспущены флаги с траурными лентами, как это предписано. Общественные развлечения и праздничные мероприятия будут приостановлены.
Кхамтай Сипхандон, родившийся 8 февраля 1924 года и занимавший также посты президента, премьер-министра, вице-премьера и министра национальной обороны Лаоса, скончался 2 апреля в 10:30 утра.
Будучи лидером-первопроходцем в лаосском революционном движении, он сыграл решающую роль в обеспечении окончательной победы лаосской революции и направлении страны к социализму. Он был близким и заслуживающим доверия другом Вьетнама, который внес значительный вклад в укрепление и развитие великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя странами.
Его кончина - огромная потеря для Лаоса и отношений между Вьетнамом и Лаосом, говорится в сообщении.