Во Вьетнаме объявили двухдневный национальный траур по бывшему лидеру Лаоса

Генсек ЦК КПВ То Лам возглавляет высокопоставленную делегацию Коммунистической партии и государства Вьетнам на похоронах Кхамтая Сипхандона, бывшего председателя Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, бывшего президента государства и бывшего премьер-министра Лаоса, 3 апреля. Фото: ВИA