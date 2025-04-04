Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Во Вьетнаме объявили двухдневный национальный траур по бывшему лидеру Лаоса

Вьетнам объявил двухдневный национальный траур с 4 по 5 апреля, чтобы почтить память Кхамтая Сипхандона, бывшего председателя Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, и в знак признания особых отношений между двумя странами.
  Генсек ЦК КПВ То Лам возглавляет высокопоставленную делегацию Коммунистической партии и государства Вьетнам на похоронах Кхамтая Сипхандона, бывшего председателя Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, бывшего президента государства и бывшего премьер-министра Лаоса, 3 апреля. Фото: ВИA  
Объявление о национальном трауре было опубликовано Центральным комитетом Коммунистической партии Вьетнама, Национальным собранием, Президентом государства, правительством и Центральным комитетом Отечественного фронта Вьетнама.

В течение этого времени государственные учреждения по всей стране, а также представительства Вьетнама за рубежом будут приспущены флаги с траурными лентами, как это предписано. Общественные развлечения и праздничные мероприятия будут приостановлены.

Кхамтай Сипхандон, родившийся 8 февраля 1924 года и занимавший также посты президента, премьер-министра, вице-премьера и министра национальной обороны Лаоса, скончался 2 апреля в 10:30 утра.

Будучи лидером-первопроходцем в лаосском революционном движении, он сыграл решающую роль в обеспечении окончательной победы лаосской революции и направлении страны к социализму. Он был близким и заслуживающим доверия другом Вьетнама, который внес значительный вклад в укрепление и развитие великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя странами.

Его кончина - огромная потеря для Лаоса и отношений между Вьетнамом и Лаосом, говорится в сообщении.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Вьетнама отдал последние почести бывшему лидеру Лаоса

Премьер-министр Вьетнама отдал последние почести бывшему лидеру Лаоса

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 4 марта во главе высокопоставленной делегации вьетнамского правительства посетил посольство Лаоса во Вьетнаме, чтобы отдать последние почести Кхамтаю Сипхандону, бывшему председателю Народно-революционной партии Лаоса, бывшему президенту государства и бывшему премьер-министру Лаоса.
ПОДРОБНЕЕ

Top