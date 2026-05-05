Во Вьетнаме насчитывается 110,5 млн абонентов мобильного интернета

В настоящее время во Вьетнаме насчитывается 110,5 млн абонентов мобильного широкополосного интернета, включая услуги 3G, 4G и 5G, по данным Министерства науки и технологий.

Из них 91,3% абонентов используют смартфоны. Доля домохозяйств, подключённых к оптоволоконному интернету, достигла 85,8%, а уровень внедрения IPv6 составляет 65%.

Общее число национальных доменных имён «.vn» достигло 690 436, увеличившись на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сфере управления телекоммуникациями министерство завершило разработку плана по развертыванию сетей 5G до 2030 года. Одновременно продолжается работа по устранению зон без покрытия и усилению контроля за незарегистрированными или некорректно зарегистрированными SIM-картами.

В сфере цифровых технологий выручка за прошлый месяц оценивается в 622,4 трлн донгов (23,8 млрд долларов США), что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт продукции цифровых технологий достиг 20,3 млрд долларов США, увеличившись на 39,6%. Прибыль после уплаты налогов составила 44,5 трлн донгов, а отчисления в государственный бюджет — 8,23 трлн донгов.

В настоящее время во Вьетнаме действует около 80 052 предприятий в сфере цифровых технологий. Министерство также подписало меморандум о взаимопонимании с KFabless для поддержки развития полупроводниковой экосистемы страны.

В почтовом секторе выручка за прошлый месяц достигла 7,9 трлн донгов, а общий объём почтовых отправлений составил 480 млн единиц.

В текущем месяце министерство продолжит уделять приоритетное внимание выполнению ключевых задач в рамках реализации Резолюции № 57-NQ/TW, в частности разработке специальных механизмов для стратегических технологий, государственным закупкам первых образцов продукции, внедрению механизмов контролируемого тестирования («регуляторных песочниц») и завершению подготовки важных законопроектов.