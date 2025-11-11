НОВОСТИ
Во Вьетнаме наблюдается волна инвестиций в центры обработки данных для ИИ
Благодаря конкурентоспособным издержкам, активной поддержке со стороны правительства и стремительному росту спроса на цифровую инфраструктуру, Вьетнам постепенно укрепляет позиции как новый центр обработки данных в регионе Юго-Восточной Азии.
Согласно свежему отчёту консалтинговой компании Cushman & Wakefield «Панорама инвестиций в центры обработки данных Азиатско-Тихоокеанского региона», Вьетнам занял второе место в регионе по эффективности инвестиций в ЦОД, с доходностью на затраты (YoC) в диапазоне 17,5–18,8%, уступая лишь Сингапуру (21–23%).
В первые шесть месяцев 2025 года в стране были запущены или объявлены многочисленные крупные проекты.
Так, корпорация CMC получила одобрение Управления высокотехнологичного парка Хошимина (SHTP) на реализацию проекта CMC Hyperscale DC с общим объёмом инвестиций 250 млн долларов США. Изначальная мощность центра составит 30 МВт с возможностью расширения до 120 МВт; начало строительства запланировано на 2026 год.
В апреле 2025 года корпорация Viettel приступила к строительству ЦОД в промышленной зоне Танфучунг (Хошимин) с проектной мощностью 140 МВт, что делает его одним из десяти крупнейших в Юго-Восточной Азии. Комплекс площадью почти 4 га сможет разместить до 10 000 стоек; ввод первой очереди запланирован на первый квартал 2026 года.
Ранее корпорация VNPT ввела в эксплуатацию свой восьмой ЦОД в высокотехнологичном парке Хоалак (Ханой) площадью 23 000 кв. м и вместимостью около 2 000 стоек, сертифицированный по стандарту Uptime Tier III. Компания VNG запустила дата-центр в экспортной зоне Тантхуан (Хошимин) площадью 12 400 кв. м, в котором уже работают 410 стоек, с планами расширения до 1 600.
Другие предприятия, включая FPT Telecom и MobiFone, также активно наращивают свои мощности, создавая ЦОД международного уровня.
Комментируя стратегию инвестиций, председатель и генеральный директор корпорации Viettel Тао Дык Тханг отметил, что цель компании — переход от традиционных ЦОД к новому поколению гипермасштабных дата-центров, готовых обслуживать суперприложения на основе искусственного интеллекта (ИИ), системы анализа больших данных и национальные облачные платформы.
Большие конкурентные преимущества и сопутствующие вызовы
Согласно отчёту компании Cushman & Wakefield, средняя стоимость строительства ЦОД во Вьетнаме составляет 7,1 миллиона долларов США за 1 мегаватт мощности, что значительно ниже среднего показателя по региону (10,1 млн долл./МВт) и почти вдвое меньше, чем в Японии (16,1 млн долл./МВт). Капитализационная ставка во Вьетнаме колеблется от 7% до 8%, превышая средний уровень по региону (5,8%), что свидетельствует о высоком инвестиционном потенциале и привлекательной доходности.
По словам Притеша Свами, директора по исследованиям ЦОД в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании Cushman & Wakefield, решение Вьетнама разрешить иностранным инвесторам владеть землёй и самостоятельно строить и управлять дата-центрами без обязательного участия местных партнёров стало важным шагом, отражающим твёрдую приверженность правительства развитию цифровой инфраструктуры. Эта политика, в сочетании с поправками к Закону о телекоммуникациях, вступившими в силу 1 июля 2024 года, которые позволяют иностранным инвесторам владеть 100% акций в сфере услуг ЦОД, открывает широкие возможности для международных инвесторов.
По мнению Ле Ба Тана, директора Viettel IDC, бурное развитие ИИ привело к масштабной трансформации в области ЦОД и облачных вычислений. В настоящее время серверы для ИИ составляют более 72% мировых инвестиций в серверное оборудование — резкий рост по сравнению с 46% годом ранее. Всё больше компаний предпочитают арендовать инфраструктуру, а не строить собственную. Например, корпорация Meta инвестировала свыше 14 миллиардов долларов в аренду мощностей стартапа Scale AI, чтобы оптимизировать расходы на фоне стремительного роста спроса на решения ИИ.
С точки зрения рынка, генеральный секретарь Интернет-ассоциации Вьетнама Ву Тхе Бинь отметил, что ЦОД во Вьетнаме сейчас активно привлекают иностранные компании, стремящиеся приблизить контент к местным пользователям и воспользоваться благоприятными условиями для инвестиций.
«Благодаря нейтральному геополитическому положению, конкурентным издержкам и бурно растущему внутреннему спросу, Вьетнам имеет шанс сравняться с Таиландом и Индонезией и даже частично заменить Сингапур в сегменте среднеценовых решений», — подчеркнул он.
Кроме того, стратегическое географическое положение страны — близость к международным подводным кабельным магистралям — является дополнительным преимуществом. Города Ханой, Хошимин, Дананг, Биньзыонг и Бакнинь становятся привлекательными площадками для строительства новых дата-центров благодаря хорошему подключению к глобальным сетям передачи данных.
Однако, наряду с преимуществами, рынок ЦОД во Вьетнаме сталкивается с рядом проблем, включая необходимость обеспечения стабильных энергоресурсов для сверхкрупных центров (hyperscale), а также дефицит квалифицированных специалистов по эксплуатации и управлению такими объектами. Кроме того, сетевая инфраструктура страны всё ещё ограничена: действует всего 5 подводных кабельных линий и ещё 2 находятся в стадии строительства — меньше, чем в соседних странах региона.
По мнению экспертов, если Вьетнам продолжит улучшать цифровую инфраструктуру, обеспечивать надёжное энергоснабжение и формировать благоприятную нормативную базу, страна имеет все шансы стать новым центром обработки данных Юго-Восточной Азии в течение ближайших 5–10 лет.