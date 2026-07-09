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Во Вьетнаме за первое полугодие выявлено более 2,39 млн нарушений правил дорожного движения

Дорожная полиция за первое полугодие 2026 года обработала более 2,39 млн нарушений правил дорожного движения, при этом ситуация с безопасностью дорожного движения по всей стране улучшилась, а число ДТП снизилось по всем трём основным показателям.
  В Ханое развёрнута сеть из 1 837 камер с искусственным интеллектом для снижения транспортных заторов, повышения эффективности управления дорожным движением, модернизации городской инфраструктуры и формирования более цивилизованной городской среды. Фото: ВИА  
По данным Департамента дорожной полиции, за шесть месяцев в стране было зарегистрировано 7773 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 4.877 человек и 4.486 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП снизилось на 17,4%, число погибших - на 8,4%, а число пострадавших - на 28%.

На автомобильные дороги пришлось 7706 случаев, на железные дороги - 46 происшествий, на внутренние водные пути - 21.

Всего в сфере автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта было выявлено 2,39 млн нарушений, что на 43,2% больше, чем годом ранее. Компетентные органы приостановили действие почти 64730 водительских удостоверений и профессиональных свидетельств, сняли баллы с водительских удостоверений более чем в 336 тыс. случаев и временно изъяли почти 528.800 транспортных средств.

Превышение скорости оставалось самым распространённым нарушением: было зафиксировано около 592 тыс. таких случаев. Далее следовали управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - 416900 случаев, незаконная остановка и стоянка - 208 тыс., нарушение правил движения по полосам - 101 тыс., проезд на красный сигнал светофора — 23900, перегруз транспортных средств - 17700 и управление транспортным средством под воздействием наркотических веществ - 955 случаев.

Дорожная полиция также выявила 7853 аварийно-опасных участка и недостатка в организации дорожного движения, из которых 4586, или 58,4%, уже были устранены.

Помимо контроля за соблюдением правил дорожного движения, сотрудники полиции раскрыли 1648 преступлений и правонарушений в уголовной, экономической и экологической сферах, в результате чего были задержаны 1776 подозреваемых. Среди них - дела о контрабанде и торговом мошенничестве, незаконном обороте наркотиков, незаконной добыче полезных ископаемых и песка, торговле взрывчатыми веществами, экологических нарушениях и незаконной иммиграции.

Компетентные органы изъяли 33 брикета героина, более 34 тыс. таблеток синтетических наркотиков, 19,65 кг других наркотических веществ, 1,6 тонны фейерверков и взрывчатых веществ, 4.438 кубометров незаконно добытого песка и другие товары.

Полиция также пресекла 45 случаев, связанных с незаконными уличными гонками и нарушением общественного порядка, задержав 471 человека. По 15 делам возбуждены уголовные производства, ещё по четырём продолжается расследование.

В департаменте сообщили, что продолжается модернизация управления дорожным движением за счёт цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Более 20 тыс. нарушений были выявлены с помощью систем видеонаблюдения, ещё 2864 случая рассмотрены на основании сообщений граждан, направленных через цифровые платформы.

За этот период также расширилось предоставление онлайн-госуслуг: через Национальный портал государственных услуг было обработано более 4,11 млн операций, включая свыше 2,2 млн процедур регистрации транспортных средств, 484200 случаев продления водительских удостоверений и 1,4 млн административных процедур, связанных с нарушениями правил дорожного движения.

Мобильное приложение VNeTraffic установили более 8 млн пользователей. При этом компетентные органы завершили очистку данных по 92,5% зарегистрированных мотоциклов и 86,7% автомобилей, заложив основу для создания единой национальной базы данных в сфере дорожного движения.

В Департаменте дорожной полиции заявили, что продолжат расширять использование цифровых технологий, продвигать административную реформу и проводить информационно-разъяснительную работу среди населения в целях повышения безопасности дорожного движения и совершенствования управления транспортной системой по всей стране.


ИЖВ/ВИА

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