Во Вьетнаме зарегистрировано 49.124 новых случая заражения COVID-19

6 апреля во Вьетнаме было зарегистрировано 49.124 новых случаев заражения COVID-19, все случая заражения внутри страны, по данным Министерства здравоохранения.

Новая цифра довела общенациональный подсчет до 9.980.464 случаев с начала пандемии.

Столица Ханой по-прежнему лидирует в стране по количеству новых ежедневных инфекций с 4.037 пациентами.

За ним следуют центральная провинция Нге-ан и северная провинция Футхо с 2.302 и 2.257 случаями.

Страна сообщила о еще 31 смерти, связанной с COVID-19, в результате чего общее число смертей достигло 42.712 человек.

Было объявлено, что еще 130.273 пациента полностью выздоровели за день, в результате чего общее число выздоровевших с начала пандемии составило 8.277.563 человека.

На сегодняшний день Вьетнам ввел более 207 миллионов доз вакцин против COVID.