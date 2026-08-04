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Во Вьетнаме запустят программу льготного кредитования объёмом 220 трлн донгов

Программа льготного кредитования объёмом 220 трлн донгов является одной из мер Государственного банка Вьетнама, направленных на стимулирование экономического роста в условиях сохраняющейся нестабильности мировой экономики.
Общий вид пресс-конференции. Фото: ВИА
Государственный банк Вьетнама в срочном порядке завершает подготовку руководящих документов для запуска программы кредитования малых и средних предприятий, ориентированной на приоритетные отрасли экономики.

Общий объём программы составит около 220 трлн донгов, при этом участие в ней подтвердили государственные коммерческие банки. Об этом сообщил заместитель управляющего Государственного банка Вьетнама Фам Тхань Ха на очередной пресс-конференции Правительства по итогам июля 2026 года, состоявшейся во второй половине дня 3 августа в Ханое.

По словам заместителя управляющего, Государственный банк провёл рабочие совещания, дал соответствующие поручения и призвал коммерческие банки, прежде всего государственные, активнее выполнять свою ведущую роль, самостоятельно выделяя ресурсы для предоставления льготных кредитов, чтобы облегчить малым и средним предприятиям доступ к финансированию, стимулировать производственную и предпринимательскую деятельность, а также создать дополнительные импульсы для экономического роста.

Он отметил, что по итогам консультаций с государственными коммерческими банками Государственный банк Вьетнама в ускоренном порядке разрабатывает нормативный документ, который позволит в кратчайшие сроки приступить к практической реализации программы.

Программа кредитования объёмом 220 трлн донгов является одной из мер Государственного банка по стимулированию экономического роста в условиях, когда мировая экономика продолжает испытывать влияние геополитических конфликтов и торговой напряжённости. Вместе с тем экономика Вьетнама демонстрирует ряд позитивных тенденций: в первом полугодии 2026 года ВВП вырос на 8,18 %, средний уровень инфляции за семь месяцев составил 4,39 %, а базовая инфляция – 4,19 %. Однако эти показатели остаются ниже целевого уровня 9,7 %, установленного Резолюцией № 01 Правительства, что требует дальнейшей активной реализации мер по поддержке экономического роста.

Для создания условий, позволяющих кредитным организациям расширять объёмы кредитования, Государственный банк в последнее время последовательно реализует комплекс мер денежно-кредитной политики.

Регулятор сохраняет без изменений ключевые процентные ставки, гибко использует операции на открытом рынке для поддержания ликвидности банковской системы, проводит валютную политику с учётом рыночной конъюнктуры, а также внедряет ряд механизмов, направленных на расширение доступа экономики к финансовым ресурсам.

Особое значение имеет вступившее в силу 1 августа 2026 года Решение № 1743/QĐ-NHNN, которое позволяет при расчёте соотношения объёма выданных кредитов к общему объёму депозитов вычитать 50 % суммы срочных депозитов Государственного казначейства. По оценке Государственного банка, эта мера позволит увеличить возможности банков по балансировке ресурсов, поддержать ликвидность и создать дополнительные условия для расширения кредитования экономики.

Одновременно Государственный банк предоставил коммерческим банкам рекомендации по кредитованию 18 ключевых инфраструктурных проектов, повысил с 1 июля 2026 года максимальную долю использования краткосрочных ресурсов для средне- и долгосрочного кредитования до 40 %, а также разрешил 25 кредитным организациям не учитывать дополнительный объём кредитов, предоставленных на строительство социального жилья, объектов в промышленных и экспортно-производственных зонах, при расчёте лимитов роста кредитования сектора недвижимости.

Благодаря комплексным мерам денежно-кредитного регулирования по состоянию на 29 июля 2026 года общий объём кредитной задолженности банковской системы превысил 20,15 квадриллиона донгов, увеличившись на 8,38 % по сравнению с концом 2025 года. При этом финансовые ресурсы продолжают направляться прежде всего в производственную и предпринимательскую деятельность, приоритетные отрасли экономики и ключевые направления экономического роста в соответствии с политикой Правительства.

По словам заместителя управляющего Государственного банка Вьетнама Фам Тхань Ха, в оставшиеся месяцы года Государственный банк продолжит проводить инициативную и гибкую денежно-кредитную политику в тесной координации с бюджетно-налоговой и другими макроэкономическими мерами, чтобы сдерживать инфляцию, обеспечивать макроэкономическую стабильность, одновременно гарантируя экономике необходимый объём финансовых ресурсов и содействуя достижению целей устойчивого экономического роста.

ИЖВ/ВИА

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