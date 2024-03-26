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НОВОСТИ

Во Вьетнаме завершился чемпионат мира по аквабайку UIM-ABP 2024

Чемпионат мира по аквабайку UIM-ABP 2024 завершился в городе Куйньон, центральная провинция Биньдинь, 24 марта после трех дней соревнований с впечатляющими результатами.
  Церемония награждения мужчин. Фото:Оргкомитет  
В соревнованиях приняли участие 55 гонщиков из 26 стран, подарив зрителям уникальные, впечатляющие и захватывающие выступления.

После серии захватывающих заездов команды установили новые рекорды, заслужив восхищение зрителей и поклонников этого вида спорта.

Подобные соревнования по скоростному водному спорту проводятся во Вьетнаме впервые. Не только в этом году, но и в период с 2024 по 2028 год город Куйньон планирует проводить турниры пять лет подряд.

Лагуна Тхинай в городе площадью до 5 000 га и шириной почти 4 км считается идеальным местом для проведения гонок на аквабайках и моторных лодках.

ВИА/ИЖВ

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