НОВОСТИ
Во Вьетнаме завершился чемпионат мира по аквабайку UIM-ABP 2024
После серии захватывающих заездов команды установили новые рекорды, заслужив восхищение зрителей и поклонников этого вида спорта.
Подобные соревнования по скоростному водному спорту проводятся во Вьетнаме впервые. Не только в этом году, но и в период с 2024 по 2028 год город Куйньон планирует проводить турниры пять лет подряд.
Лагуна Тхинай в городе площадью до 5 000 га и шириной почти 4 км считается идеальным местом для проведения гонок на аквабайках и моторных лодках.